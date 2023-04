Nyugalomban, békességben, szeretetben, a tényleges testi, lelki, szellemi megújulásuk, feltöltődésük érdekében, a húsvét utáni „újjászületés” jegyében.

Bács-Kiskun vármegyében három szakaszon, Apostagtól Bajáig vehetnek részt az érdeklődők a zarándoklaton.

Az idei „zászlós” zarándok Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke, aki gyalog teszi meg a teljes utat. Kísérő zarándokok: Cserhátiné Kovács Edit, Csepeli Ildikó, Dézsi Erika, Majorcsics Gábor, Móricz Attila, Schadt Mihály, Rumi Imre.

A zarándokokat Scmittné Makray Katalin örökös zászlós zarándok és dr. Alberti Péter, Esztergom alpolgármestere indítja útnak április 16-án 8 órakor Esztergomban, a Szent Adalbert Központ főbejáratánál.

Kardosné Gyurkó Katalin gondolatai a zarándoklatról: „A zarándoklaton nemcsak a zarándok indul útnak, útnak indulnak az otthon maradottak is. A zarándok hátizsákjában ott van a család, a gyermekek, ahogy a zarándokútra induló hiányát hordozzák ők is távollétében. Néha bizony kell, hogy hiányozzanak, néha kell, hogy hiányozzunk. A zarándoklat ilyen értelemben is közös, ilyen értelemben is családi élmény. Bármilyen célért is indul el a zarándok, azt csak akkor érheti el, ha azt visszatérve, az otthonában megtalálja, és az ő vágyuk és céljuk is a hazatérő zarándok: az egymásra találás. Az út célja gyakran nem is az előre kitűzött cél – bármilyen szép és értékes is az –, nem is maga az út, hanem magának a célnak, a valós igényeinknek a megtalálása. A zarándoklat nem csupán önmagunkhoz, hanem másokhoz, a családunkhoz, és a keresztény közösség felé vezet, mert sohasem vagyunk egyedfül a világban, hiszen ott van velünk az Isten, ahogy a barátaink és a családunk is, s csak akkor érhetünk célt, ha megtaláljuk benne a magunk és szeretteink helyét: együtt, közösen. A hit, a remény és a legmélyebb emberi szeretet felé törekszünk, mert az az otthonunk, a valódi családunk. S minél többen vagyunk együtt, ahogy egy nagycsaládban a szülők és a gyermekek, annál tágasabb ez a világ, amelyért érdemes elindulnunk.”

Egynapos csatlakozásra bárhol van lehetőség. Szeretettel látják az érdeklődőket. A teljes úton részt venni azonban korlátozott számban, kizárólag a Magyar Zarándokút útlevelével lehet, előzetes egyeztetés alapján.

Bács-Kiskun vármegye szakaszai:

2023. április 21., péntek: 8 óra Apostag–Solt–Harta–Szelidi-tó/táv: kb. 41 kilométer, szállás: Szelidi-tó ,

2023. április 22., szombat: 8 óra Szelidi-tó–Fajsz/táv: 30 kilométer, szállás: Fajsz,

2023. április 23., vasárnap: 8 óra Fajsz–Baja/táv: 30 kilométer.

Délután szentmise a bajai belvárosi templomban.

Részletes program: https://magyarzarandokut.hu