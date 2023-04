Szinte megtelt kedd délután a keceli művelődési ház nagy terme. A város vezetése által meghirdetett irodalmi és képzőművészeti pályázatok eredményeinek az ismertetésére gyűltek össze gyerekek és felnőttek. A város riport- és versíró pályázatot hirdetett a keceli általános iskola tanulói számára, akik riportot készíthettek bármely témában, így például ismert vagy bemutatásra érdemes keceli vagy keceli származású emberekkel munkájukról, hobbijukról, általuk szervezett eseményekről, helyi közösségek tevékenységéről.

A helyi óvodások és általános iskolások rajzpályázatra is jelentkezhettek, szabadon választott technikával az alábbi témákban: 70 éves a könyvtár. Az intézményben folyó munka és az ott szerzett élmények megjelenítését mutathatták be a gyerekek. Idén 45 éves a Pintér Művek, 25 éve nyitott meg a múzeum: a Pintér Művekhez kötődő élmények ábrázolása vagy az épület, múzeum megörökítése is a témák között volt. Húsz éve költözött a piac a jelenlegi helyére, és az elképzelt egykori vagy a napjainkban a piacon zajló áruforgalomról készülhetett anyag. Éppen 15 éve adták át a buszpályaudvart: a fiatal alkotók megörökíthették a helyi közlekedést Kecelen.

Emellett a keceli önkormányzat Erre is emlékezem… címmel a felnőtteknek hirdette meg a hagyományos pályázatát. Pályázni lehetett irodalmi és tudományos írással, amelyek érintették az adott személy, közösség életét, sorsfordulóit.

A keddi rendezvényen Haszilló Ferenc polgármester adta át a díjakat. Ezek átnyújtásában segítségére volt Bánföldi Szilárd színművész, az Új Színház tagja, aki tavaly óta Petőfi Sándor alakját felvéve, körbejárja Bács-Kiskun megye településeit, a költő születésének bicentenáriuma alkalmából. A művész ismert verseket szavalt a közönségnek.