Bozókiné Veszelovszki Szilvia, a „Velünk élő történelem” című sorozatban megjelent kiadvány sorozatszerkesztője elmondta, hogy a helytörténeti értékek megismerésébe bekapcsolódtak a helyi Tomori gimnázium diákjai is. A középiskolások az Ifjú Értékőr Klub keretein belül, Zerinváry Dóra tanárnő irányításával ismerkedhetnek Kiskunmajsa múltjával, kiemelkedő személyiségeivel és az épített örökség helyi értékeivel. Mint elhangzott: a sorozat első kötetéhez hasonlóan, a városvezetés jóvoltából, a most bemutatott könyvből is egy-egy példányt kap minden Majsán végzős diák.

Patkós Zsolt, a város polgármestere mondott köszönetet a kötet szerzőinek

Fotó: Tapodi Kálmán

Patkós Zsolt, a város polgármestere mondott köszönetet a kötet szerzőinek, szerkesztőinek azért az áldozatos munkáért, amivel újabb kiadvánnyal gyarapodott a település helytörténeti kiadványainak sora.

– A közreadott kiadvány egy-egy helyi értéket dolgoz fel és ad róluk közérthető, ám az eddigieknél bővebb ismereteket. Bízom abban, hogy a kötetben szereplő tanulmányok Kiskunmajsa gazdag múltjának újabb részleteit teszik még inkább ismertté és közelivé az itt élők, valamint a városba érkező vendégeink számára – fogalmazott a polgármester.

Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója jegyzi a Kiskunmajsa helytörténete és kutatói című fejezetet, amiben a település múltjának kutatóit és a helyi sajtó történetét, valamint az eddig megjelent helytörténeti kiadványokat ismerhetik meg az olvasók. Az intézménytörténetek folytatásaként, Ladányi Ágnes könyvtáros jóvoltából a városi könyvtár múltja és jelene tárul fel. A hungarikumok sorát gyarapító szóda- és a szikvízgyártás általános múltját és helyi vonatkozásait dolgozza fel dr. Fülöp Zoltán Ottó, aki kulturális antropológusként a gasztronómiai javak kutatója. Filotás Zoltán természetvédelmi szakmérnök pedig a város bodoglári határában található ritka növényről, a fokozottan védett tartós szegfűről írt tanulmányt.