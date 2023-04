Vasárnap délután némelyek az éppen aktuális koncertet hallgatva pihentek meg a zöld pázsiton, még a tavaszi zápor sem szegte kedvüket.

A gyerekeket természetesen a vidámpark varázsolta el a legjobban, és persze a vattacukor, a lufik és a kürtőskalács. A rendezvény területén rendőrök és mentősök is segítenek, akik kedvesen mutatják be járműveiket a kíváncsiskodó gyermekeknek is.

A kecskeméti majálison a kicsiktől kezdve a nagyokon át a felnőttekig mindenki megtalálja a magának megfelelő programot – ez biztos. A programok hétfőn folytatódnak és az időjárás-előrejelzések szerint kellemes tavaszi melegben ünnepelheti mindenki a május elsejét. A kétnapos rendezvényre való belépés ingyenes.