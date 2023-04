Dr. Bíró Tibor dékán tájékoztatott arról, hogy az ország minden olyan oktatási intézményéből várják a tehetséges hallgatókat, ahol műszaki képzés van. Összesen 550 hallgató érkezik, akik egy része még mérnökjelölt. A nagy létszámú hallgatói közösség mellé komoly zsűri, bíráló bizottság is jön, akik a felsőoktatás minősített oktatói közül kerülnek ki. Konzulensekre, kísérőkre is számítanak. Ez idő alatt oktatási szünetet tartanak az egyetemen.

− Közel 800 fő fordul meg az intézmény falai között, ami nem csekélység a három nap során. Nagyon komoly logisztikát is jelent a rendezvény. A kollégák hónapok óta folytatják az előkészítő tevékenységet, hogy ez a konferencia minél gördülékenyebben és szakszerűbben történhessen meg − tájékoztatott Dr. Bíró Tibor dékán.

A konferencia különlegessége, hogy határon túlról is érkeznek tehetséggondozásban résztvevő fiatalok, ők már egy nappal korábban Bajára utaznak.

− Kis egyetemi kar vagyunk és egy nagy dologra vállalkoztunk, hogy az ország összes olyan felsőoktatási intézményének a tehetséges hallgatóit fogadjuk, ahol valamilyen műszaki képzés van − fogalmazott Dr. Bíró Tibor dékán. Hozzátette, ez összesen 65 tagozatot jelent, és minden hallgató, aki tudományos munkát végzett és a saját intézményében a Diákköri Konferencián helyezést ért el, az ottani bíráló bizottság országos megmérettetésre javasolta, az ezen a héten Baján lesz, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Várhatóan 500 dolgozatot bírálnak el.

Hozzátette, hogy a rendezvény a városmarketing szempontjából is fontos esemény, hiszen az ország minden pontjáról jönnek majd a fiatalok és a tudományos pálya szakemberei, akik elviszik a város jó hírét. Nem csak tagozati gyűléseket tartanak, hanem kulturális programokat is szerveznek. A kar életében a konferencia nagyon nagy jelentőséggel bír, ami a kar amúgy is jó reputációját tovább emeli. Azt a fajta disszeminációt, amely a beiskolázáshoz is feltétlenül szükséges, a rendezvény továbbjavítja. Az idei évben 110 százalékkal nőtt az első éves jelentkezők száma, remélik, hogy az 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia még tovább emeli ezt a számot. A rendezvényre 55 millió forintot pályázott sikeresen az intézmény.

Nyirati Klára polgármester köszönetet mondott a kar vezetésének a rendezvény megszervezéséért.

A város életében ez azért is nagyon fontos, mert Baja a végeken van és szakember hiánnyal küzdenek a vállalatok. Reményét fejezte, ki, hogy a rendezvénnyel és az intézmény egyre nagyobb reputációjával, egyre többen jönnek majd a városba tanulni. Talán lesz esély arra, hogy egyre több fiatal jöjjön Bajára, beleszeressen a városba és letelepedjen.