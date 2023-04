Az esemény ideje alatt jótékonysági véradást és egészségügyi szűréseket is tartottak. Szép számban érkeztek a hölgyek, urak, akik nagy része a véradáson is részt vett. A férfiak részére a háziorvosnő dr Pafféri Éva szűréseket is végzett, sokan csatlakoztak, nem csak a helybéliek, hanem a szomszédos településekről, sőt Bajáról is érkeztek érdeklődők. Mindenki vidáman, ráérősen állt sorba a gyönyörű környezetben. A szervezőknek mindenkihez volt egy kedves szava. Szombat délelőtt kicsit megállt az idő az Etsberger bemutatóteremben.

Az eseményen részt vett és csatlakozott a véradókhoz Zsigó Róbert Baja és térsége országgyűlési képviselője, és dr. Kovács István polgármester. A honatya oklevelet is kapott Török Sándornétól a Vöröskereszt Területi vezetőjétől.

– Ma tudtam meg, hogy nekem ez a tizedik véradásom. Az oklevélre ráírták, hogy a véradás önzetlenség egyik legszebb formája. Nem véletlenül járnak sok helyre az Országos Vérellátó Szolgálat kollégái, a Vöröskereszt munkatársai a vidéki településekre, rendezvényekre, merthogy ahhoz hogy az egészségügyben gyógyítani tudjanak, megfelelő mennyiségű vérkészítményre van szükség. Amikor véradás van, aki egészséges, mindenkit arra bíztatok, hogy adjon vért – mondta Zsigó Róbert honatya.

Rendkívül sikeres volt a véradás a Csillagom Bazár rendezvényen, tudtuk meg Török Sándornétól a Vöröskereszt Területi vezetőjétől, aki arról is beszámolt, hogy az utóbbi időben nagy az érdektelenség a véradók között, nagyon kevesen jelentkeznek véradásra, ezért külön öröm egy ilyen sikeres délelőtt.

– A véradók száma a vártnál sokkal magasabb volt. Azt azonban elmondhatom, hogy sajnos, az utóbbi időben nagyon kevesen jelentkeznek véradásra. Nagyon nagy az érdektelenség. Én el vagyok keseredve. Kevesen jelennek meg a véradásokon, az intézetben is , a falvakban is. Én megértem, hogy megbetegedési szezon van, de ettől egy kicsit több embernek kellene jönni vért adni. Ha most történne valami tragédia, akkor rögtön megindulnának a véradók. A cél az, hogy az emberek természetesnek tekintsék a véradást – mondta Török Sándorné.

– Ez egy három pontos nap: egyrészt van a bolhapiacos rész, ahol mind a 16 asztalt elfoglalták. Jól érzik magukat az árusok, fiatalok is jöttek. A legfiatalabb árusunk 8 éves. A másik pontunk a Nemesnádudvari Alapítvány, ahol dr Pafféri Éva doktornő szervezett egészségügyi szűréseket a férfiak részére. Úgy látom, hogy megmozdultak a férfiak kis. Nagyon sokan eljöttek és kíváncsiak az értékeikre, eredményeikre. Harmadrészt pedig a jótékonysági véradásunk, ami szintén úgy gondolom, főleg úgy hogy első alkalommal szerveztük, nagyon nagyon sikeres. A délelőtt folyamán összesen közel 100 fő jelentkezett véradásra. Dr. Scheibl Éva főorvos asszonynak és a kolléganőknek is van feladatuk, egymás után érkeznek az emberek. Kicsit várakozni kell, de úgy érzem ez kellemesen telik – fogalmazott a szervező Megyeri Julianna.

Hagyományt szeretne teremteni a rendezvénnyel, tekintve hogy van rá igény. Reméli,hogy aki ott volt elviszi a rendezvény jó hírét. A szervező köszönetét fejezte ki Zsigó Róbert országgyűlési képviselőnek hogy megtisztelte a rendezvényt és a jótékonysági véradásban is támogatta az eseményt.

– Úgy érzem, hogy nagyon fontosak a közösségépítő tevékenységek. Nemesnádudvaron nagyon sokan szerveznek jó programokat, itt nagyon ügyesek a hölgyek és az urak, mert minden hónapban van valami jó rendezvény – tette hozzá Megyeri Julianna.