A jól összeszokott kiskunhalasi trió teljesítményét jól érzékelteti, hogy a második helyezett M. Baits Team 325,25, a harmadik helyen végzett Carp Hunter Team 285,46 kiló uszonyost emelt partra. A halakat a hivatalos mérlegelés, a hat kilogramm felettieket csipelés után azonnal visszaengedték a tóba.

A vasárnaptól szerdáig tartó hektikus időjárás igencsak próbára tette a nonstop halfogó bajnokságon részt vevő horgászokat, akik láthatóan fáradtan, de derűsen érkeztek az eredményhirdetésre.

A záróeseményt Györgye László főszervező nyitotta meg, aki elismerését fejezte az 1003 darab és 2518 kilogramm összsúlyban eredményes horgászoknak. Mint elhangzott: öt kiló felett 41 darab halat fogtak ki, a legnagyobb amur 3,9, a legnagyobb ponty 12,57 kilós volt. A teljes összsúly már önmagában is egyedülálló eredmény a szelidi horgászversenyek történetében, az pedig végképp, hogy a győztes csapat 821,27 kilogrammal zárta a halfogó bajnokságot.

Ehhez a példa nélküli eredményhez nagyban hozzájárult, hogy az M Baits cég, a Dunapataji Horgászegyesület, vállalkozások és magánszemélyek által támogatott verseny minél nagyobb sikere érdekében a bajnokságot megelőző napokban 373 kiló összsúlyban hat-tizenkét kilogrammos pontyokat, ezen felül több mint 11 millió forint értékben különböző halakat telepítettek az uszonyosokban egyébként is gazdag tóba. Mint a szervezők fogalmaztak: a verseny elérte célját, a horgászélményen túl immár számokkal alátámasztva bizonyítható, hogy a Szelidi-tó méltó a horgásztársadalom körében mind nagyobb hírnevére.

Az l. helyezett

Fotó: Zsiga Ferenc

A ll. helyezett

Fotó: Zsiga Ferenc

A lll. helyezett

Fotó: Zsiga Ferenc

Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere elismerését fejezte ki a résztvevőknek, akik az elmúlt közel nyolcvan órában éjt nappallá téve, a szeszélyes és hideg tavaszi időjárást ellenére valamennyien – hölgyek és urak egyaránt – töretlenül kitartottak, és az állóképességüket tekintve is jelesre vizsgáztak. Külön megköszönte, hogy nemcsak a horgászatot, hanem a Szelidi-tavat is szeretik, és jó hírét viszik az üdülőfalunak és az itteni természetközeli környezetnek. A településvezető arra tett javaslatot, hogy a jövőben ne csak a szelíd, hanem a kezdetekhez visszatérve a rablóhalak fogására is szervezzenek versenyeket.

Az eredményhirdetés alkalmával a csapatok nő tagjait, a legidősebb horgászt, a legfiatalabb horgászokat külön köszöntötték, és velük együtt a legvidámabbnak ítélt két együttest is jutalmazták.