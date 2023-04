A borús, esős ellenére több csapat indult a 11 kilométeres útnak, ahol négy állomáson játékos gyakorlatokat hajtottak végre és hasznos ismeretekkel gazdagodtak a résztvevők.

Az első állomáson a rendőrség várta őket, ahol a láthatóság volt kiemelve. A résztvevők kipróbálhatták a „részeg szemüveget” és több láthatósági eszközzel is megismerkedtek. A második állomáson a túrázók védőruhába öltöztek és feladatlapot is kitöltöttek. Vén Dániel tűzoltó százados, a Kalocsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnok-helyettese elmondta: a tűzoltóság alapfeladatának bemutatására a teljes védőfelszerelésbe történő beöltözéssel és egy tömlőgurítással törekedtek, ami minden egyes beavatkozásnak a kezdete. A harmadik állomáson az Életmentő Kalocsai Mentő Alapítvány munkatársainak útmutatása szerint az újraélesztést gyakorolták, játékos tesztlapokat töltöttek ki, és megismerkedtek egy az elsősegélynyújtást bemutató, gyerekeknek szóló könyvvel. Kissné Szücs Anita, az alapítvány kuratóriumának elnöke arról számolt be: az érdeklődőknek azt is bemutatták, hogyan kell légzést vizsgálni, mentőt hívni, és miként kell az újraélesztést végezni, amíg megérkezik a mentő. A negyedik állomáson a Dunapataji Horgász Egyesület várta a csapatok tagjait, akik ezúttal a szárazföldön horgászhattak.

A túra végén a résztvevők kitűzőket és hűtőmágneseket készítettek, a búcsúzásnál kisebb ajándékokat kaptak.