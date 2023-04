Itt váratlan fordulatot vett a tudósítás, és a Petőfi Népe munkatársai névadóvá váltak: mivel még nem találtak megfelelő nevet a kicsinek, azt javasoltuk, hogy legyen a neve Karanar – mint Csingiz Ajtmatov kirgiz író Az évszázadnál hosszabb ez a nap című regényében a főhős tevéjének, Förgeteges Karanarnak –, amit Tóth Tibor örömmel elfogadott, mert mindenképpen valamilyen közép-ázsiai országból származó nevet akartak adni a kis Karanarnak.

Az igazgató elmondta, hogy a gyűrűsfarkú makiknál is beköszöntött a gyermekáldás, egy hónapja született a most másfél arasznyi makikölyök.

Kicsit arrébb, a zebrákkal és a watusikkal szemben pedig épül a vízilóház. A hatalmas külső medence már csaknem készen van, még a kifutó, a korlát és a műgyanta bevonat hiányzik hozzá. A házon belül kapott helyet a szintén jókora, egy háromtonnás víziló szemével is kényelmes méretű fűtött téli medence. Tóth Tibor szerint a vízilóház várhatóan nyárra elkészül, de persze nem áll majd üresen, folyamatban van a víziló beszerzése is. Az állatkert vezetője távozáskor megsúgta, hogy három fehér tigris is született nemrég, akik másfél-két hét múlva lesznek „sajtóképesek”. Akkor mindenképpen visszatérünk az állatkertbe és bemutatjuk őket.