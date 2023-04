Április végéig díszítik Telegdi Ágnes különleges alkotásai a Szabadszállási Városi Könyvtár falait. Ugyanis a költészet napján az intézményben, a művész azon fotóiból nyílt tárlat melyek József Attila verseinek nyomán készültek.

A különleges vers-fotó kapcsolat káprázatos és elgondolkodtat. „A semmi ágán ül szivem…” címet viselő gyűjtemény képei József Attila idézeteket, versrészleteket mutatnak be. Tulajdonképpen a szemünk előtt elevenednek meg a költő verssorai. Az est folyamán ráadásként a fotóművész eddig sehol be nem mutatott Radnóti Miklós költeményeit illusztráló fényképeiből is bemutattak néhányat.

Telegdi Ágnes írónő, fotóművész, számtalan gyermekkötet szerzője az elmúlt években már többször volt a könyvtár vendége, így nagyon örültünk, hogy egy ilyen jeles napra is elfogadta a meghívásunkat – mondta el lapunknak Vass Roland, a könyvtár szakmai vezetője.