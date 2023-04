A reggeli szemerkélő eső után csodálatos napsütésben több százan látogattak ki a Petőfi térre, ahol színes virágok hada és kulturális programok sokasága várták az érdeklődőket.

A Tavaszi Virágünnepet a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület Szép Félegyházáért Kör szekciója tizennégy évvel ezelőtt hívta életre azzal a céllal, hogy ösztönözzék a félegyháziakat környezetük szépítésére. A virágvásárnak indult esemény az évek alatt igazi ünneppé nőte ki magát. A bemutatóval, szaktanácsadással egybekötött rendezvény szervezői ugyanis azt is fontosnak tartották, hogy megmutassák, a virágos környezet hogyan hat az emberre. Ebben évek óta több intézmény és civil szervezet is partnere a szervező Móra Ferenc Művelődési Központnak. Így minden évben kiállítással készülnek a Holló László Képzőművész Kör és Wessel Hugo Fotókör alkotói. Idén csatlakozott a kiállítókhoz a Huszka József Hagyományőrző Egyesület is, melynek tagjai jurtakiállítás keretében mutatták be a bútorfestő szakkörön készült alkotásaikat.