Bajkó Bence a 93 pályázó közül a legfiatalabb díjazott volt, 21 évesen nyerte el az elismerő címet. Lapunk kérdésére elmondta, hogy a sárközi mázolt selyem viselettel érdemelte ki az díjat. De mi is ez a műremek? A sárközi mázolt selyem az egyik legdrágább és legszebb alapanyag a magyar népviseletek között, amelyről azt tartották, hogy akár 2 tinó árába is kerülhetett egy ilyen ruha.

Ezen nemes alapanyag története egészen az 1920-as évekig nyúlik vissza, amikor a franciaországi Lyonból hozatott drága, borotvált anyagokat próbálták utánozni úgy, hogy a brokát selymekre színes virágmintákat festettek. A 20-as években Baján élt egy festő mester, aki ilyeneket készített, majd később a 60-as években a bajai Patyolatban festettek újra selyemre virágokat, azonban ez a tevékenység ismét megszakadt és feledésbe merült több évtizedre.

Bajkó Bence, aki ma a Pécsi Tudományegyetem közgazdász hallgatója, jól tudta, hogy ez egy olyan érték, amelyet érdemes újra feleleveníteni. Mint mondta, gyerekkora óta közel áll hozzá a magyar kultúra, pár éve a viseletek gyűjtése is szenvedélyévé vált. Ezen kívül a néptánchoz is szoros kötelék fűzi, jelenleg ugyanis három együttesben, a Nagybaracskai Néptáncegyüttesben, a pécsi Mecsek Táncegyüttesben és a hercegszántói Veseli Santovcani nemzetiségi hagyományőrző együttesben is fellép.

A Sárköz Néptáncegyüttes táncosaival látható a fiatalember. A számukra készített már sok viselet alapanyagot Bence.

Fotós: Ispanovics József

A Covid-járvány kellős közepén 2021 őszén kutatásba kezdett. Annak nézett utána, hogy miként is lehet a mai selyem alap- és festékanyagokkal a régiekhez méltó, mázolt anyagot készíteni. Erre azért volt szükség, mert a régi viseletek már tönkre mentek az évtizedek során. Több hónapig tartó kutatás után elkészültek az első prototípusok, a környezete nagy érdeklődéssel fogadta, és azóta is töretlenül támogatja a családja, illetve a faluja, Nagybaracska, ahol a hagyományőrzésnek komoly múltja van. A tavalyi év elején elkészültek az első komplett ruhák, majd 2022 júniusában Bence megalapította saját vállalkozását. Az ország szinte minden szegletébe készített már mázolt anyagot együttesek és magánszemélyek számára. A selymeket Franciaországból, Párizsból szerzi be, igyekszik a régiekhez hasonló mintázatú anyagokhoz hozzájutni.

− A mázolt virágokat az eredeti 100 éves ruhadarabokról mintázom, jelenleg több mint 10 régi mintát sikerült felgyűjteni és újraalkotni. 2022 nyarán a varrás is elkezdett érdekelni, így mára nem csak selymet festek, de ruhákat is varrok. A ruha, amivel az Ifjú Kézműves Remek címet elnyertem egy olyan zöld színű brokát selyem szett, melyet Kiss-Drozdovszky Dóra, a Mecsek táncegyüttes női vezetője számára készítettem − mondta a fiatalember. Vallja, hogy a hagyományaink és kultúránk őrzése sokat jelent számára, ezért célja minél több tudásanyag elsajátítása, a régi viseletek gyűjtése és megőrzése. Az általa készített mázolt selymekkel szeretné a magyar kultúrának visszaadni egy olyan apró, ám de annál fontosabb töredékét, mely már majdnem teljesen eltűnt.