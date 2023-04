Összesen tizenkilencen vettek részt az önkéntes véradásban, köztük rendőrök és civilek egyaránt – írja a police.hu. A szervezőknek az ötletet a kapitányság két rendszeres véradója adta. Csordás József rendőr alezredes immár 69. alkalommal vett részt véradáson, ő a mai napon is sorban állt. Habár ez nem verseny, mégis nagy büszkeség, hogy Cseri István rendőr őrnagy még nála is többször, összesen 74-szer adott vért. A kiskunfélegyházi rendőrök elárulták, hogy több véradó napot is terveznek a jövőben, mivel szeretnének hozzájárulni a rászorulók életének megmentéséhez.