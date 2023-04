Minden évben hagyomány, hogy két alkalommal, karácsony, illetve húsvét ellőtt az állatokra is gondolnak, nekik gyűjtenek. Szombat reggel már kezdés előtt nagy volt a sürgés-forgás. Jöttek az önkéntesek, sportos fiatalok, de érkeztek a gyerekek, szülők, nagyszülők is. Színes, hangulatos programokkal készültek a szervezők. A Wado Ryu csoport, a Kick Box Vidákovics Team, a Sundance Táncegyesület, A Be Cool Tánc és Ének Egyesület szórakoztató bemutatókat tartott. A gyermekek a kutyás bemutatónak roppant mód örültek. A szervezők pizzával, süteménykóstolóval, frissítő almalével, glutén- és cukormentes finomságokkal kínálták az érdeklődőket.

– A negyedik jótékonysági rendezvényünk volt a mai, egyben az eddigi legsikeresebb, ilyen sok ember még nem volt a programon. Ami nagyon jól esett, hogy már maguktól jelentkeznek a fellépők, segítők, hogy szeretnének részt venni. Azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy jó az, amit csinálunk, és más is észrevette. Mindkét persely megtelt. Egyikben a macskásoknak gyűjtöttünk, a másikban a kutyásoknak. Rengeteg állateledelt is hoztak a résztvevők, a fotókon is látszik, hogy a lépcső is tele van – mondta hírportálunknak Ralbovszki Valéria. A nemzetközi fitneszedző, a Silver Fit tulajdonosa hozzátette, hogy az állatvédők rengeteget dolgoznak, nagyon sok a kidobott állat, mentőmunkát végeznek. Saját maga 13 éven át volt állatmentő, ismeri a munkájukat, ezért szeretne nekik segíteni.