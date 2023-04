Boldoczki Sándorné Tünde nyugalmazott pedagógus szervezte meg a résztvevők csoportját. Mint mondta, 2010 óta tartanak ilyen rendezvényeket. Korábban József Attilára, és persze Petőfi Sándorra emlékezve olvastak fel a jelentkezők költeményeket, de egy-egy évforduló alkalmából más költőket is felidéztek a neves napokon.

Most abból a kötetből olvastak fel, amelyet a város vezetése azoknak az újszülötteknek ad át, akik minden évben a költővel azonos napon születnek, azaz január 1-jén. Ottjártunkkor az olvasók éppen a János Vitéz című mű fejezeteit olvasták fel a közönség előtt a múzeum galériájában. Kedden a felnőttek, míg szerdán már a diákok is bekapcsolódnak a felolvasó maratonba. Éjszaka is tart a versek szavalása, olvasása – mondta Boldoczki Sándorné.