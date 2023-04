Működésük nemcsak a városban, hanem annak vonzáskörzetében is kulcsfontosságú, s ez még inkább igaz a téli hónapokra. Jelenleg a nappali ellátottak száma 25 fő körüli, ők állandóan cserélődnek, éjszakára pedig tíz fő részére tudnak helyet biztosítani. Otthonos környezetet teremtettek az ellátottaknak, étkezést biztosítanak, tévét nézhetnek, számítógép is rendelkezésre áll, fürödhetnek, ha szükséges, kimoshatják a ruhájukat is, de tudnak adni tiszta, meleg ruhát is nekik, lepihenhetnek.

Mivel jelentős közfeladat ellátása alól mentesítik a várost, 2021 decemberében ingyenes használatra megkapták ezt a Kossuth Lajos utcai önkormányzati épületet, melyen jelentős értéknövelő beruházást is végeztek a minél színvonalasabb ellátás biztosítása érdekében.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület kérelmet nyújtott be Kalocsa önkormányzatához, adják számukra ingyenesen tulajdonba az épületet. A legutóbbi testületi ülésen tárgyaltak erről a városatyák, egyhangú volt a grémium döntése, miszerint az egyesület munkájának elismerése mellett, a jelenleg 144 milliós értékűre becsült ingatlan használatát továbbra is ingyen biztosítják, azonban a tulajdonjogot nem kívánják térítésmentesen átadni. Egyben felhatalmazták a polgármestert egy esetleges adásvételt előkészítő tárgyalásra, amennyiben ilyen igény érkezik az egyesület részéről.