Nagyon kellemes meglepetés érte a bírálókat, tavaly ugyanis a hatalmas aszály ellenére is megfelelő volt a szőlőtermés. Sokkal jobb borok születtek, mint ami az időjárásból következett volna. A szőlő olyan csodálatos növény, amely akár 6-8 méter mélyen is talál vizet illetve tápanyagot. Ez segített a borászoknak, hogy jó termékeket készítsenek. A versenyre 11 termelő, 5 boros cég és 11 diák nevezett.

Az egyik legnagyobb szőlőskert

Kiskőrös az ország egyik legnagyobb szőlőskertjével rendelkezik. A város külterületén 2265 hektáron teremnek a fürtök. Információink szerint az idén is telepítenek szőlőt a gazdák. A gond azonban az, hogy főleg a Biancában bíznak a termelők. Ennek a művelési költsége ugyanis alacsony, egy jó közepes évben akár 200 mázsával is fizet egy hektárnyi ültetvény. Ezzel szemben a cserszegi fűszeres, amelynek a bora nagyságrenddel jobb minőségű, mint a Biancáé érzékenyebb, többet kell rá költeni és közel sem hoz akkora mennyiséget mint az említett másik szőlő. A piacon pedig nem lehet a felvásárlási árban érvényesíteni az illatos cserszegi fűszeresnek a magas minőségét. Sokan ezért is szabadulnak ettől a szőlőtől. A 850 fős hegyközségi tag közel nyolcvanféle szőlőt termeszt. Szakmai vélemények szerint ezt kellene 6-7 szőlőfajtára csökkenteni a termesztendő mennyiséget.