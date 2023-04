Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

Vidám piknik Soltvadkertről Szabó Sándorné Erzsike régi munkahelyi fotójával elevenítené fel a régi szép időket. A 90-es években, a csökkent munkaképességűek, vagyis a Humán Kft. munkatársai közösen kapcsolódtak ki a Vadkerti-tónál. Lázár Barnabás főzte a finom ebédet bográcsban. Sajnos már sokan nincsenek közöttük, de Olvasónk (bogrács mellett guggol) ma is szeretettel emlékezik rájuk.

Madarak és Fák napja Kecskemétről Csordás Erzsébet általános iskolai emlékeit elevenítené fel. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába járt, melynek akkor még az Újkollégium adott helyet. Ez a felvétel osztályáról 1965 körül készült a Fehértói erdőben, a Madarak és Fák napján. Osztályfőnökük Kurucz János volt.

70 év Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus 70 év távlatába repítené a nosztalgiázókat. A kép az 1953/54-es tanévben a keceli hatodik osztályos fiúkat örökítette meg Mihály László magyar-történelem szakos tanárral. Mihály László nagyon lelkiismeretes munkát végzett. Saját szaktantárgyain kívül más területen is aktívan tevékenykedett, többek között a sportban, azon belül is az atlétika vonalon.

Tanárnő diákjaival Páhiról Andrássy Gyula feleségének, Makány Máriának szeretne kedveskedni ezzel az 1980-as évekből származó felvétellel, mely róla és tanítványairól készült Páhin, ahol évtizedeken át tanított.

Tóth Lászlósok Kecskemétről Kázmér Attila általános iskolai fotójával nosztalgiázna, a felvétel a végzős 8/b osztályos diákokról készült 1990-ben. A Tóth László Általános Iskola német tagozatos osztályában végzett. Sok kedves emléket őriz azokból az évekből. Bízik benne, hogy a jövőben lesznek még osztálytalálkozók, ahol újra összejöhet a régi osztálytársakkal egy kis nosztalgiázásra.

Petőfi rokon Kunszentmiklósról Székely Gábor Attila helytörténész régi fotója 77 évre tekint vissza. Fülöpszálláson 1946. március 15-én Petőfi Sándor negyedunokatestvére – Hrúz Anna dédunokája – Lutz Péter Károly (1920-1973) szavalta a Nemzeti dalt. A rokon hasonlósága Petőfi Sándorra döbbenetes. Olvasónk helytörténeti gyűjteményében nagyon sok relikviát őriz Petőfi kapcsán. Ez a portréfotó Borzák Tibor „ Rokonom Petőfi” című könyvében látható.