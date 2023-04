Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

Névadó ünnepség

Kecskemétről Csordás Erzsébet ezzel a közel négy évtizedes fotóval nosztalgiázna régi munkahelye, a Bács-Kiskun Megyei Beruházási Vállalat kapcsán. A BÁCSBER már közel 30 éve megszűnt, de a régi kollektíva mai napig összetart. Éppen a múlt hétvégén tartottak baráti találkozót, mely nagyon jól sikerült. Ez a felvétel 1984-es, a névadó ünnepségen résztvevőit kapták lencsevégre az ajándék kutyákkal.

Babakocsiban

Kecskemétről Baricz Anikó újabb gyermekkori képével nosztalgiázna. Az 1966-os felvételen ő maga látható a Nagytemplom előtt a babakocsiban. Édesanyja, Szeghalmi Jánosné Balla Anna készítette a fotót.

Szép emlék

Kecskemétről Kovács István Józsefnek, a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Társaságának elnökének fontos szerepet töltött be életében a sport szeretete. A kilencvenes és kétezres években gyakran tartott népi játék bemutatókat különböző rendezvényeken. Ez a fénykép 2000 Húsvétján készült egy botbirkózás alkalmával a Szórakaténusz által szervezett sárkányeresztő fesztiválon.

Sipos mama háza

Kecskemétről Szijjártó László régi családi fotóján Szentkirályon a Sipos Mama háza látható, az egy helyiségből álló tanya, ahol édesanyja, Sipos Etelka is felnőtt. Sajnos a nagypapa, Sipos Pál 1950-ben elhunyt. Akkor Olvasónk édesanyja még csak 12 éves volt, és az akkori szegénység miatt a nehéz fizikai munkát megkívánó szántást neki kellett olyan fiatalon végezni. A nehéz sors ellenére is mindig vidám és mosolygós volt az édesanyja, aki 2020 augusztusában halt meg.

Gyermekkor

Páhiról Andrássy Gyula feleségének, Makány Máriának szeretne kedveskedni gyermekkori képeivel. Az 1940-es években készült fotón Máriát örökítették meg a fényképészek, az egyiken egyedül, a másikon édesanyjával és Gábor bátyjával.

Tűzoltó

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus élete szorosan kötődik a helyi tűzoltósághoz is. A felvételen a keceli tűzoltóságnál lévő Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének szobra előtt áll mint a keceli tűzoltóság megválasztott társadalmi titkára, századosi rangban. A szobrot 1934-ben Filus (Falusi) Mihály keceli szobrász készítette. Először a ligetben kapott helyet, 1992-ben került a tűzoltóság elé, Travnik János tűzoltó parancsnok irányítása alatt.