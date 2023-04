Bobán Melinda elmondta, hogy a NAV munkatársai Bács-Kiskun négy könyvtárában segítenek az elkészített szja-bevallás tervezetének megtekintésénél, kiegészítésénél, illetve a bevallás kitöltésénél is. Kecskeméten a Katona József könyvtárban, Baján, az Ady Endre Városi Könyvtárban, Kiskunhalason, a Martonosi Pál Városi Könyvtárban április 14-én pénteken 10 és 16 óra között és április 15-én 10 és 13 óra között. Kiskunfélegyházán, a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban április 18-án kedden, 9 és 16 óra között is segítő NAV-munkatársakat találnak az érdeklődők.

Az osztályvezető emlékeztetett, hogy akik igénybe vennék a segítséget, az ügyintézéshez vigyék magukkal a munkáltatótól vagy kifizetőtől kapott igazolásokat, az adókedvezményeket alátámasztó iratokat.

Családi kedvezmény közös érvényesítése, megosztása esetén a házastárs vagy élettárs munkáltatói igazolását is be kell mutatni. Fontos, hogyha a házastárs vagy élettárs nincs jelen, az ügyfeleknél legyen ott a házastársuk vagy élettársuk meghatalmazása az adatok megtekintéséhez. A könyvtárban kihelyezett ügyintézési pontokon Ügyfélkaput is nyithatnak az érdeklődők, amihez csupán e-mail-cím és személyazonosító igazolvány szükséges.

Bobán Melinda azt javasolta, hogy mindenképpen érdemes átnézni a bevallás tervezetét, mert a kifizetői adatszolgáltatás nem mindig egyezik a tervezettel. Bizonyos esetekben a tervezet kiegészítésére van szükség. Ilyen például a családi kedvezmény és a személyi kedvezmény egy összegben történő érvényesítése a bevallásban. Az önálló tevékenységből származó jövedelemnél – mint például magánszemélynek történő bérbeadásból származó jövedelem – nincs kontroll adatszolgáltatása az adóhatóságnak. Ebben az esetben is a tervezet kiegészítése szükséges. Mindez megtehető a nav.gov.hu honlapon, az SZJA csempén belül, az eSZJA felületén, valamint személyesen, az ügyfélszolgálatokon.

A magánszemélynek történő bérbeadás esetén a tervezet kiegészítése szükséges. A bevallás „A” lapjának 7–8. soraiban kell feltüntetni az ingatlan bérbeadásából származó jövedelmet. Valamint a „C” lap 70–74-es sorait kell kitölteni az adózót terhelő adóelőlegek beírásával.

Az osztályvezető elmondta, hogy aki év közben nem érvényesítette a kedvezményeket, azt a bevallásban még megteheti.

Ilyen kedvezmény lehet a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, a 25 év alatti fiatalok kedvezménye, a személyi kedvezmény, az első házasok kedvezménye és a családi kedvezmény.

A nav.gov.hu oldal SZJA csempéje alatt a bevallás kitöltéséhez is találnak információt az érintettek. Az eSZJA felületen pedig kiegészíthető, jóváhagyható a tervezet, de személyesen az ügyfélszolgálatokon is segítséget kaphatnak az ügyfelek.

Az osztályvezető emlékeztetett arra, hogy a bevallás legyen teljeskörű, tartalmazza az összes jövedelmet, valamint a kedvezményeket. Visszajáró adó esetén szükséges feltüntetni a bankszámlaszámot. Az elkészített bevallás legyen aláírva, mert anélkül érvénytelen. A bevallás benyújtási határideje május 22.