Húsvét előtt évek óta érdemes Kiskőrösre ellátogatni, ugyanis ekkor kiváló élelmiszerrel tölthetik fel a családok az éléskamrák polcait. Az ünnep előtti hétvégén rendezik meg szinte minden évben a Duna–Tisza közi Agrár Expót. Pest, Bács-Kiskun és Csongrád vármegyékből érkeztek kiállítók most is, akik a település sportcsarnokában fogadták a látogatókat. A rendezvény látványnak is különleges volt, de az sem ártott, ha a családok teli pénztárcával járták körbe a kiállítóteret, ugyanis nemcsak nézelődni, hanem kóstolni is lehetett, sőt, kellett is.

A rendezvény célja a magyar termelők termékeinek bemutatása és népszerűsítése, ahol a közönség megkóstolhatja a hazai termelők által készített sonkákat, kolbászokat, szürke marhából készült szalámikat. Természetesen kézműves csokoládékat, különleges és hagyományos mézeket is vásárolhattak a látogatók, akárcsak kecske-, juh- és egyéb sajtokat.