– Múlt szombaton elérkezett a nagy nap, mesefölddé vált falunk szíve, az óvoda előtti rendezvénytér. Nemcsak magát a vármegye településeinek érdekes történeteit, foglalkoztató és logikai játékokat, hanem magas minőségű kézműves termékeket is megismerhettünk, vetítéssel egybekötött, interaktív sarkot hoztak létre a busz munkatársai, vendégeik nagy örömére – számolt be Horváth Ildikó könyvtáros-művelődésszervező.

– Ha már mesékről volt szó, szerettünk volna egy színes, vidám közeget létrehozni. A Bajai Vizuális Iskola igazgatónője, Majorcsics Krisztina szíves segítségével, lehetőséget kaptunk arra, hogy a Nagymosás: La Grand Lessive nemzetközi projekt, több száz gyerekrajzát, amelyeket egy hónappal ezelőtt a megyei jogú városban állítottak ki, első alkalommal falunkba is elhozhassuk vándorkiállításként. Szabadtéri látványosságot varázsolva ezáltal a ragyogó időben, mintegy keretet adva ezzel a rendezvény helyszínének. Az esemény közösségi és családi jellegét segítette, hogy a gyerekek számára ingyenesen és kifulladásig használható ugrálóvárak, kézműves sátor és arcfestés, mozgásos játékok, csocsó álltak rendelkezésre. A környezetvédelem témáját, a színében is „Zöld sátor” információs kiadványai és játékos feladatai szolgáltatták. A mesék ideiglenes birodalmába lovas hintó is érkezett, mely szintén térítésmentesen vitte körbe a kicsiket és nagyokat a falu központjában – sorolta a népművelő, aki hozzátette: „a mozgás és a kalandok a varázslatos történetek elengedhetetlen részei, így volt ez nálunk is, ahol először a helyi lányok mutattak be latinos lendületű táncbemutatót, ezzel is példát állítva a falu elé összefogásból, kitartásból és tehetségből.”