Mint korábban beszámoltunk róla, hogy az érsekség felújítási munkái miatt a kalocsai Szentháromság téren évekkel ezelőtt megszűnt a gépkocsiforgalom. A munkálatok miatt a belváros szűk utcáira terelődött a forgalom, akkor még úgy tűnt, hogy ideiglenesen. Aztán 2021 decemberében volt egy önkormányzati ülés, melyen a város az érsekségnek kiadta az ukázt, elfogyott a türelem, kérik vissza a területet, hogy újra használatba vehessék az autósok a főszékesegyház és a művelődési ház – a volt nagyszeminárium – közötti útszakaszt. Időközben az érsekség beadott kérelmére, az Országgyűlés száz évre a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye kezelésébe adta a teret, innentől a város önkormányzatának nincs beleszólása az ott végzett munkákba.

Tavaly már megbíztak egy tervezőirodát egy alternatív útvonal kialakításának kidolgozásával, az akkor négymillió forintba kerülő terv azonban nem kapott szabad utat. Idén februárban az érsekség egy szándéknyilatkozatot juttatott el a kalocsai polgármesternek, miszerint ingyen felajánlanak két ingatlanukból kizárólag közút létesítés céljára egy 851 négyzetméteres területet, melyen kétirányú közlekedésre alkalmas utat és járdát tud létesíteni az önkormányzat a Petőfi Sándor és a Hunyadi utca között.

Az önkormányzat a Vonalvezető Mérnöki Kft.-t bízta meg a tervek elkészítésével, melynek képviselője a testületi ülésen szóban is ismertette a terveket, valamint kivetítőn is megmutatta a három lehetséges kialakítást. Ezek csak abban tértek el egymástól, hogy az „A” variáció a Hunyadi utca sarkán lévő magáningatlan megvásárlásával és elbontásával – az előterjesztő ezt a megoldást preferálta –, a „B” variáció csak az érsekségtől kapott területen, a „C” variáció pedig két magáningatlan (a Petőfi Sándor utca sarkán és a Hunyadi utcai sarkán álló ingatlan) megvásárlásával és lebontásával alakítaná ki az út nyomvonalát. A Petőfi Sándor utcai ingatlan tulajdonosa azonban úgy nyilatkozott a megkeresésre, hogy nem kívánja eladni a házát. Képviselői kérdésre a jelen lévő tervezőmérnök megerősítette, hogy a magáningatlanok területének felhasználása nélkül is kialakítható biztonságos útvonal, de a legkényelmesebb tervezési és forgalmi szempontból is a két ingatlan felhasználását tartalmazó terv lenne, de ez az egyik tulajdonos nemleges válasza miatt kiesett, hiszen a kisajátítási eljárás hosszadalmas folyamat lenne.

Némi zavart okozott az ülésen, hogy dr. Bagó Zoltán képviselő kérdést intézett dr. Filvig Géza polgármesterhez, hogy az ülés napján kapott-e az érsektől levelet, amelyben a főpap megfogalmaz egy olyan határozott véleményt, hogy bár nincs kompetenciája a városi út kialakítása koncepciójában, de ellenzi, hogy az út kialakítása miatt a történelmi városrész ingatlanait szanálják.

– Ha van ilyen levél, ezt miért nem kapták meg a képviselők? – kérdezte a városatya. A polgármester azt válaszolta, hogy nincs tudomása ilyen levélről, ami aztán a későbbiekben mégis előkerült, ugyanis a jegyző vette át aznap délelőtt, és azt az ülés kezdetéig nem adta át és tartalmát nem ismertette a polgármesterrel. Indoka szerint erről munkatársával egyeztettek először, ezért nem adta át a küldeményt.

Több képviselő is elmondta, hogy a levél tartalma pont a döntéshez kapcsolódik, ezt jó lett volna az ülés előtt megismerniük. A polgármester kifejtette, hogy a Szentháromság tér beruházása érsekségi hatáskör, abba a testület nem szól bele, az út kialakítása pedig önkormányzati hatáskör, és bár köszönettel veszi érsek úr véleményét, de ebben a kérdésben a mérnökök tervei és munkája alapján a testület dönt.