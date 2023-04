A fiatalok kérése a szociális érzékenyítés, és a tanulásmódszertan jelenlétének erősítése a középiskolákban. Persze mindig aktuális a fiatalok szórakozási lehetőségeinek igénye, ami folyamatos egyeztetés alatt áll. Szükséglet mutatkozik az ifjú generáció részéről a kulturális rendezvények iránt, ezek közé tartoznak a slampoetry-estek, irodalmi kávéházak vagy klubkoncertek. A Tavaszi és a Hírös Hét Fesztivál megrendezésébe is számukra kényelmes módon bevonják a fiatalokat, valamint a Tanévnyitó és Tanévzáró Fesztivál szervezésében is vállalhatnak önkéntes munkát, amit nagy számban ki is használnak.

Nemcsik Mátyás önkormányzati képviselő szerint a diákfórum a diákság és a városvezetés találkozási pontja. Hangsúlyozta, hogy az elhangzott véleményeket beépíti a városvezetés a városi programok szervezésébe, így született meg a Tanévzáró és a Tanévnyitó Fesztivál, valamint az Ifjúsági Bál. Nemcsik Mátyás kiemelte: a KGYIÖK segít abban, hogy minél hatékonyabban működjenek a diákönkormányzatok az iskolákban, és a fiatalok képesek legyen érdekeik érvényesítésére, emellett a demokratikus döntéshozatal folyamatába is bele láthatnak a diákok.