− Régi álmom teljesült. Már régóta vágyam, hogy a halászléfőzés titkait, minél korább sajátítsák el a fiatalok szervezett formában. Ez a Bajai Halászléfőző Bajnokok Egyesületének a céljai között is szerepelt, így találkoztak az elképzeléseink. Jómagam 7-10. osztályos diákok számára állítottam össze azt az öt alkalomból álló, ingyenes tanfolyamot, amelynek keretében közösen megtanulhatták az alapokat − mondta Martonosi Attila.

− A napokban zárult immár a második sorozat. Beváltotta a korábbi az elképzeléseket?

− Az elmúlt esztendőben nem csak beváltotta, hanem felülmúlta is, hiszen olyan magas volt az első alkalomra összejött érdeklődők száma. Több mint harminc fő jelentkezett és ők el is végezték az ingyenes tanfolyamot, ami öt alkalomból állt és vizsgafőzéssel zárult. Ez nem más volt, mint a Jánoska-eresztés programjai között szereplő Baja Város Halászléfőző Versenyen való bemutatkozás. Az idei, második alkalommal szervezett kurzus is hasonló létszámot produkált, ami azt bizonyítja, hogy van igény a bajai halászlé hagyományának és kultuszának ápolására.

A fiatalok lelkesen tanulják a bajai halászlé elkészítését

Fotós: Ádám Péter

− Mi a további, távlati cél? Lehet-e fejlődni?

− Muszáj fejlődnünk, mind elméleti,mind gyakorlati téren. Az oktatás terén rengeteg kiaknázatlan területünk van még. A 2022-ben elkezdett „Halászléfőző suli” gasztronómiai kalandozás ősszel felnőttképzéssel bővült. Ez a trend az idei esztendőben is folytatódik. További érdeklődés esetén a fiatalokat elvisszük versenyezni, hiszen belőlük lehetnek a jövő bajnokai, ezáltal az élő hagyományunk ápolói.

− Terveztek-e versenyt a fiatalok körében?

− Már évek óta, minden ősszel az egyesület szervezi a Pakstól Mohácsig nevet viselő általános- és középiskolás halászléfőző versenyt, melyre 25-30 csapat szokott jelentkezni, társaságonként három fős létszámmal. Helyszínként a város legszebb természeti adottságaival rendelkező Türr emlékmű mellett található Sugovica partját választottuk.