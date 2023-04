A Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. a Széchenyi 2020 program keretében, a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzat vissza nem térítendő támogatásából, 8,5 milliárd forint költséggel valósítja meg az új fűtőmű beruházását. A projekt tavaly január 12-én kapta meg a pozitív támogatói döntést, befejezésének várható ideje október 31.

A fejlesztés keretében 20+5 Megawatt teljesítményű, megújuló energiaforrást hasznosító biomassza fűtőmű épül Kecskemét déli iparterületén, a szennyvíztisztító telephely mellett létesült új TERMOSTAR-telephelyen. Az új fűtőmű “üzemanyaga” a felelős erdőgazdálkodásból és a másra nem hasznosítható, másodlagos alapanyagból, faipari melléktermékekből származik majd. A TERMOSTAR Kft. az erdőgazdálkodó KEFAG Zrt.-vel kötött faapríték beszállítói szerződést.

A 20 megawattos kazánban napraforgóhéjat, faaprítékot, városi zöldhulladékot használnak fel a fűtési célú víz előállításához.

A kisebb, öt megawattos kazán tisztán faapríték tüzelésű lesz, elsődleges feladata a háztartási melegvíz előállítása, ám szükség esetén képes a fűtésre is rásegíteni. A két kazán együttesen maximálisan több mint 12 tonna tüzelőanyagot képes felhasználni óránként. Az erőmű egy 35 méter magas, háromjáratú kéményt kap – kazánonként külön füstjárattal –, gondolva arra, hogy később igény esetén még egy új, 20 megawattos kazánt is kialakíthassanak a területen és azt is beköthessék a füstelvezetőbe. A kémény hatékony füstgáz tisztító rendszerrel lesz felszerelve, nagyméretű szűrőzsákok tisztítják meg az égésterméktől a füstöt – hasonlóan, mint a porszívók esetében. Ezek a szűrők az élettartamukon belül többször megtisztíthatók. A beruházással növekszik az ellátásbiztonság, 65 százalékkal csökken a szén-dioxid kibocsátás és 70 százalékkal kevesebb gázra lesz szükség a hő előállításához, ezzel évi mintegy 11 millió köbméter gáz megtakarítása várható.

A fejlesztés keretében összesen hat kilométer új, energiatakarékos gerincvezetéket fektetnek és csatlakoztatnak a rendszerbe, az új fűtőmű ezzel kapcsolódik a város meglévő távhőrendszeréhez és hőforrásaihoz, egységes energetikai rendszert alkotva.

Ez a rendszer lehetővé teszi a megújuló energiaforrások rugalmas alkalmazhatóságát, egyúttal megfelelő lehetőséget biztosít az új és meglévő hőforrások gazdaságilag optimális működtetésére. Új fogyasztók is csatlakoznak a rendszerre - ezek hőigénye mintegy 16 ezer Gigajoule lesz -, ezzel nő a távhőrendszer hatékonysága és versenyképessége.