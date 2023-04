Múltidéző 1 órája

Látványosan formálódott Kecskemét főtere az évszázadok alatt

A kecskeméti főtérnek országosan jó híre van. Mind a mai napig formálódik, egykoron a piactérnek adott helyet, a XX. század elején még több olyan épület is állott ott, melyet ma már csak képeken, képeslapokon láthatunk. Ennek történetét a Petőfi Népe régi mellékletében, a Grátiszban megjelent múltidéző írásunk alapján mutatjuk be, melyhez forrásként helytörténeti írásokat vettünk alapul. Sebestyén Imre képeslevelezőlap-gyűjtő hagyatékában több olyan képeslapra is ráleltünk, melyen jól láthatók az egykori épületek.

A XIX. század végén, a XX. század első felében a főtér, a városközponti piac kecskeméti képes levelezőlapok kedvelt témája volt a kezdettől fogva. Kecskemét belvárosa voltaképpen terek láncolatából és ezeket elválasztó, a város nagy építési korszakait idéző épületek együtteséből áll. Az ősi városszerkezet ma is tisztán kivehető, megvan középen a városmag, s abból kiindulva gyűrűznek kifelé a sugár- és főutak, melyeket a különböző kis utcák fognak össze. Ahogy haladunk kifelé a belvárosból, úgy szélesednek az utak egyre jobban kifelé. Ezek az utcák még az elmúlt századokban alakultak ki. Attól függően, hogy melyik pusztáról, tájról hajtották fel az állataikat és hozták fel portékáikat a kereskedők, illetve a parasztok a piacra. Kecskemét városnak öt kapuja volt: a halasi, a vásári, a budai, a kőrösi és a csongrádi, itt történt a be- és kijárás a puszták és a mezőváros között. A város főterének nagyságát 1894-ben alakították ki, a piac igényeinek megfelelően. Lestár Péter polgármester több házat is lebontatott, így 18 000 négyzetméteressé növelték az akkor még elsősorban piacként szolgáló főteret. Tágas négyszögletes tér kialakítására törekedtek. A református templom állt az útjában ennek az elképzelésnek, ám a patinás épület megtartásához nemcsak az egyház, hanem a város vezetése is ragaszkodott, hiszen a 17. század műemlék még a török hódoltság idején épülhetett fel. A tér megnyitásával valamennyi fontos épület kellő teret és rálátást kapott. 1908-ban a Nagytemplom előtti egyemeletes épületet is lebontották, mely szembetűnően belelógott a térbe. Az épület helyén – de jóval beljebb – a szomszédos takarékszövetkezeti palotával egy vonalba építették fel 1910 és 1913 között a Népbank palotát, mely a XX. század második felében évtizedeken át „Sajtóház”-ként volt ismert. (A Petőfi Népe szerkesztősége is itt működött, egészen 2006 március közepéig.) Mellette épült fel a katolikus bérház, melyet a szecessziós építészet két kiváló mestere Jánszki Béla és Szívessy Tibor tervezett, és 1910-ben és 1913-ban épült fel. Később ezt lebontották, helyén 1964 óta a Lordok Háza található. A főteret 1949-ig ténylegesen heti piacok bódésorai és kirakodó területei foglalták el. Ebben az évben a piacot megszüntették és a főteret parkosították. A főteret 1976-ban – az országban az elsők között – tehermentesítették a közúti forgalom alól. Ettől kezdve csak a gyalogosoké, és ezen a csendes szigeten szívesen töltik pihenőóráikat a fiatalok és öregek egyaránt. A Nagytemplom és a polgármesteri hivatal között helyezték el a „0” kilométer követ, mely a városközéppontját szimbolizálja. Ez kezdetek óta a kisgyerekek kedvenc „csúszkálós” helye a központban.

