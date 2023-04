Jéga Edina nagyon sok érdekes tevékenységgel foglalkozik, melyeket Fellegajtó-nyitogató néven egy saját programban fűzött egybe. Hivatása szerint gyermekvédelmi szakember. Jelenleg iskolai szociális segítőként dolgozik a kiskunfélegyházi gyermekjóléti központban, négy iskola tartozik hozzá.

Munkája mellett közösségépítéssel, táborok szervezésével, szociális készségfejlesztéssel, mediációval, metamorf kezeléssekkel és hobbi szappanöntéssel foglalkozik. Elsőre úgy tűnik, hogy ezek a tevékenységek távol állnak egymástól, de Edinát végig hallgatva összeáll a kép, és kiderül, hogy minden mindennel összefügg.

Elmesélte, hogy hosszú út vezetett, amíg a Fellegajtó-nyitogató program összeállt. Ebben nagyon sok ember ösztönzése, támogatása segítette. Többéves útkeresését hosszú lenne egy cikkben összefoglalni. Érintőlegesen azonban elmondta, hogy pályája elején Kecskeméten szervezett kommunikációs tréningcsoportokat szülőknek, hogy gyermeknevelési problémáik megoldásában segítsen. Később Félegyházán is indított közösségépítő csoportokat. Elvégzett közben egy metamorf masszázstanfolyamot is, ami egy ősi sámán technika. Nem az igazi értelemben vett masszázs, hanem egy szelíd lelki blokkoldó technika. A lábon, a kézen és a fejen található reflexpontok gyengéd érintésével segít feloldani és kivezetni a lelki és energetikai blokkokat, ezáltal az ember felszabadulhat a lerakódott traumáinak nyomása alól.

Kezdetben Edina sem értette, hogy merre vezet az útja, míg egy tanácsadó pszichológus rá nem világított, hogy ösztönösen vonzódik az ősi dolgok iránt. Miután mindezt megértette, lépésről lépésre jöttek az újabb ötletek: elindította a különleges gyermekfelügyelet, amely egyéni segítő beszélgetésekkel, önbizalom- és érzelmi intelligencia-fejlesztéssel párosul. Női kört és horgoló kört indított, melyek abban különböznek egy átlagos szakkörtől, hogy Edina táltos dobjával teremt olyan elfogadó légkört, ahol a nők más minőségben lehetnek együtt, mint a hétköznapokban. A faterápiát először a gyerektáborokban vezette be, amit láthatóan nagyon élveztek a gyerekek. Ma már felnőtteknél is sikeresen alkalmazza.

– A gyerektáborokban – mielőtt kimennénk az erdőbe – a feszültségoldásról beszélgetünk. A gyerekek elmondhatják, ki, hogyan szokta oldani a feszültségét, mit csinálnak, ha szomorúak? Amikor elsorolták a saját technikáikat és azokat megbeszéltük, egy új lehetőséggént javaslom nekik a faterápiát. A gyerekek csapatokra oszlanak, minden csapat kap egy fát, amit az erdőben meg kell találniuk. Majd a faölelés technikájának elsajátítása után a fákat kedvükre ölelgethetik – mondta.

– A felnőtteknél egyből kimegyünk egy erdőbe, ahol a bemutatkozás után elmondom, hogy nemcsak öleléssel érezhetik meg a fák jótékony hatását, elég az is, ha alá ülnek és a hátukat támasztják a fához. Azt is elmondom, hogy már az indiánok is alkalmazták a faölelési terápiát. Ha hosszú útra indultak és elfáradtak, akkor megöleltek egy fát, hogy újra feltöltse őket energiával és folytatni tudták az útjukat. De nemcsak energiával töltenek fel a fák, hanem a nehéz érzéseinket is elvezetik a földbe a gyökereikkel vagy az égbe a lomkoronájuk által – tette hozzá.

– Mindig arra biztatom a terápia résztvevőit, hogy az erdőt járva próbáljanak meg másképpen érzékelni, mint a hétköznapi rohanásban. Adják át magukat az erdő apró részleteinek, a látványnak, az illatoknak, a tapintásnak, a hangoknak. Próbáljanak meg a lelkükkel figyelni az erdőre – hangsúlyozta Edina.

– Mindenki maga választhatja ki, hogy melyik fával szeretne kapcsolódni. Mindenkinek más faj, más egyed segíthet, az emberi szervezet pedig megérzi, melyik számára az ideális. Minden fa más-más területre hat – sorolta Jéga Edina, aki azt is hozzátette, hogy ezeknek a terápiáknak közösségépítő célja is van. Szeretné, ha a foglalkozásain egymásra találnának a hasonló érdeklődésű gyerekek és felnőttek, hogy új kapcsolatokkal gazdagodjanak. Ez napjainkban nagyon fontos lenne, hiszen a képernyők, monitorok előtt ülve nem kapcsolódunk egymáshoz személyesen, ami gátolja az érzelmi intelligencia fejlődését. Ha képernyőn keresztül nézzük egymást, akkor nem érezzük meg a másik reakcióit. Ezért is fontos közösségben lenni, kapcsolódni egymáshoz. Az érzelmi intelligencia egy készség, ami fejleszthető, de ha nem foglalkozunk vele, akkor leépül. Pedig ma már bizonyított tény, hogy az érzelmi intelligencia a siker záloga, mégsem foglalkozunk eleget ezzel – hangsúlyozta a szakember.

Farkasokkal futó asszonyok

Szintén a közösségépítést szolgálják azok a mesefeldolgozó foglalkozások, amiket Edina nőknek szervez.

– Ezeken a találkozókon arra koncentrálunk, hogy kinek, mi az erőssége, mit tud hozzátenni a közösséghez, mit tudnak adni egymásnak a nők. A foglalkozásokon a Farkasokkal futó asszonyok című könyv történeteit dolgozzuk fel. A könyvet egy klinikai szakpszichológus írta, aki egyben egy spanyol mesemondó. Clarissa Pinkola Estés Amerikában, egy magyar családnál nevelkedett. Világhírű könyvében ősi meséket gyűjtött csokorba, melyek által képes megtanítani a nőket arra, hogyan lehet helyreállítani életükben a megbomlott egyensúlyt – mondta Jéga Edina.