Emellett a városban az Imrehegy–Kecel közötti kerékpárutat bevezetik a város közepéig. Egy közel 130 millió forintos közvilágítási projekt keretében az utcai lámpákat LED-esre cserélnék le. Ez 1300 fényforrás kicserélését jelenti majd. Ezzel azonban a beruházások az idén nem állnak le.

Egy 280 millió forintos pályázat eredményeként a csapadékvíz-elvezetés következő szakaszainak a munkálatai is elindulnak. Így a belvízelvezetés megoldódik a település belterületén, mondta a polgármester. A sportpálya körül 440 méternyi kerítést is megépítenek a tervek szerint tao-támogatással, amelyhez korszerű pályavilágítást is terveznek kialakítani. Kecel egészségházának a felújítását is betervezték egy TOP-os pályázat keretében, és ugyancsak tervbe vették a művelődési ház energetikai felújítását is.