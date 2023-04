Évszázados vágya volt a dunapataji reformátusoknak, hogy a település legrégebbi épülete visszakapja eredeti formáját. A tető rézborítását az első világháború alatt katonai parancsra elvitték, helyette palaborítást kapott. Az évszázadok alatt mindig csak kisebb felújításokat végeztek rajta, állaga egyre csak romlott.

A tervek az épület felújítására még 2015-ben megfogalmazódtak, azonban a tényleges felújítás csak 2019-ben kezdődhetett meg, amikor kiderült, hogy a nem megfelelő fedés és karbantartás miatt olyan súlyos károkat szenvedett az épület, hogy a kezdeti, csak a tetőszerkezet javítására és rézlemezzel való borítására vonatkozó terveket elfelejthetik, sokkal nagyobb a baj, több idő és sokkal több pénz kell az orvoslásához, mint azt előre tervezték. Ki kellett cserélni az egész tetőszerkezetet és az egész födémet is. A munkák természetéből adódóan ki kellett üríteni a templomot, így gyakorlatilag négy évig a szűkös gyülekezeti teremben tartották az istentiszteleteket, keresztelőket, házasságkötéseket, konfirmációkat.

Közben egy régészeti feltárás is zajlott a templombelsőben 2021-ben, ez tovább lassította a felújítást. Középkori kriptát rejtett a föld, mely valószínűsíthető, hogy az alapító Paksy-család sírboltja, és gótikus emlékek is napvilágra kerültek. Egyik munka követte a másikat, új födém, új tetőszerkezet került az épületre, rézlemez borítással, a betemetett régészeti árkok fölé gyönyörű új padozat került. Felújították a padokat, újragondolták elhelyezésüket is, mértani középpontjukban az úrasztalával. Megújult a XIX. századi faragott szószék a rajta látható napmotívummal.

Megteltek a padsorok

Fotós: Zsigmond Enikő

A virágvasárnapi hálaadó istentiszteleten megteltek a padsorok, igét hirdetett Balog Zoltán dunamelléki püspök, imát mondott Bán Béla bács-kiskunsági esperes. Beszédet mondott Veres Sándor egyházmegyei főgondnok, Dusnoki Csaba polgármester, Nagy István agrárminiszter, Font Sándor országgyűlési képviselő, Kis István gondnok. Mindannyian hálát adtak, hogy a hosszú folyamat végén ilyen igényesen felújított templomban tarthatják újra az istentiszteleteket, köszönve a Kormány támogatását, a felújításban részt vevők kitartását, munkáját, valamint hangsúlyozva a közösség, az összefogás erejét.

Nagytiszteletű, Nagy Dávid lelkipásztor hangsúlyozta, hogy ezt a templomot nem csak a mostani közösségnek, hanem az elkövetkező generációknak újították fel, és kívánja, hogy minden patajinak legyen ez a templom olyan lelki otthona, amit a sajátnak vall, amire vigyáz, amiért felelősséget vállal, és amit minél többször megtöltenek fizikailag és lelkileg is. Beszédében megemlékezett azokról is, akik sokat tettek gyülekezetért, az épületért, de már nem lehetnek velük.

Dusnoki Csaba polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy az önkormányzat eddig is és ezután is támogatja a dunapataji református közösség fennmaradását és fejlődését, ahogy a templomfelújítást is közel 16 millióval támogatták, a hátra lévő külső felújítás is közös erővel megvalósulhat a következő években.

Az ünnepet megtisztelték jelenlétükkel a Bács-Kiskunsági Egyházmegye lelkipásztorai, valamint határon túlról, Kárpátaljáról, Erdélyből is érkeztek lelkipásztorok és gyülekezeti tagok a hálaadó istentiszteletre, melyen a Szászcsávási Énekkar és a Dunapataji Népdalkör is közreműködött.