– Az európai autóipar gerincoszlopa a jövőben az elektromos autóipar lesz, és ennek egyik zászlóshajója a Mercedes, ami saját elektromobilitásának fókuszát Kecskemétre helyezi. Gazdasági szempontból azok az országok mutathatják fel a legnagyobb növekedést, melyek a lehető legnagyobb számú elektromos autóipari beruházást vonzzák magukhoz. A Mercedes növekedése nagymértékben járul hozzá ahhoz, hogy Magyarország az európai autóipar egyik legjelentősebb központja legyen – mondta a miniszter

Szijjártó Péter kijelentette:

a tavalyi évben a magyar autóipar a valaha volt legjobb eredményét produkálta – korábban sosem fordult elő, hogy az ágazat termelési értéke meghaladta volna a 10 ezer milliárd forintot, de tavaly átlépte a 12 ezer milliárdot, ami 30 százalékos növekedést jelent. Ma 150 ezer ember dolgozik a magyar autóiparban, és az előállított termékek 90 százalékát exportáljuk. Az idei esztendő első számai pedig további 40 százalékos növekedésről árulkodnak.

Újabb jó hírnek tekinti a Mercedes-beruházást, mellyel a gyár mintegy megduplázza gyártóterületét. Ezzel a konszern egyik legnagyobb és legjelentősebb egységévé válik. Az új üzemben karosszéria- és összeszerelő-gyártósorok kapnak helyet. Az új, elektromos platformra épülő járművek gyártása a jövő évben elkezdődik. Mindez új munkahelyek teremtését és a kecskeméti infrastruktúra fejlődését is jelenti – tette hozzá a miniszter.

Szijjártó Péter szerint a Mercedes hazai jelenléte az autógyártáson túl a fiatalok képzésében is úttörő szerepet játszott, hiszen a középfokú duális műszaki képzést is a márka honosította meg. Ez fontos lépés volt abban a modernizációs folyamatban, ami a magyar oktatást a gazdasággal összekapcsolta és versenyképessé tette. Kitért arra, hogy a német vállalatok jelentik a legnagyobb beruházói közösséget hazánkban.

Ezt követően a miniszter áttért Christian Wolff gyárigazgató méltatására, akit barátnak és bajtársnak nevezett, majd munkáját megköszönve a kormány és a magyar emberek nevében kitüntetést adott át részére. Hangsúlyozta, hogy az igazgatónak nagy szerepe volt Kecskemét és Magyarország jelenleg is íródó sikertörténetében. A méltatásban elhangzott, hogy tiszteletet parancsol az a hozzáállás, amit az igazgató a munkavállalók felé tanúsít, és ezzel igazi, kölcsönös tiszteleten alapuló csapatot épített fel. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a Mercedes és Magyarország együttműködése a jövőben is folytatódik.

Christian Wolff a kitüntetést megköszönve elmondta: személyes kapcsolat fűzi a kecskeméti gyárhoz immár 15 éve, mely alapjainak lefektetésénél is ott volt, és amit már hét éve vezet. Hangsúlyozta, hogy a magyar és a német kollégák nap mint nap közösen teremtenek értéket. Ennek köszönhető, hogy az elmúlt négy évben a kecskeméti gyár elnyerte a konszern legjobbjának járó címet. Hozzátette: a Mercedes azért jött Magyarországra, hogy itt maradjon, ezért fektetnek be újra a kecskeméti gyárba, ami ezzel új korszak kapujában áll. Kitért arra, hogy hivatali ideje a végéhez közeledik, de továbbra is büszke barátja marad Magyarországnak és Kecskemétnek.