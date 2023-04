Hazánkban szerdán 11 forinttal csökkent a benzin és 8 forinttal a gázolaj ára, amit pénteken újabb árcsökkenés követett. A holtankoljak.hu portálon megjelentek szerint: a benzin esetében bruttó 5 forinttal lesz kevesebb a nagykereskedelmi ár, míg a gázolajért bruttó 4 forinttal fizetnek majd kevesebbet a kutak. A bejelentett nagykereskedelmi árváltozások a kutak áraiban is megjelennek. A pénteki változást követően az alábbi átlagárakra számítunk: 95-ös benzin: 579 forint per liter, gázolaj: 565 forint per liter.

A fellelhető adatok szerint Magyarországon a 95-ös E10-es benzin ára jelenleg egy kiskunmajsai töltőállomáson a legalacsonyabb. A nemrégiben megnyitott, automata állomáson szombaton 549,9 forint volt a 95-ös benzin ára.

Ezen a majsai üzemanyagkúton szombaton 537,9 forint volt a gázolaj literenkénti ára, aminél csak egy fővárosi kúton, a X. kerületben adják 2 forinttal olcsóbban a normál gázolajat.