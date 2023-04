Az 1850-es években épült, nádfedeles épület egykoron kenyérsütő ház volt. A jellegzetes háromosztatú, szabadkéményes ház építésekor a település szélén állt, szél- és szárazmalmok közelében. A házat idővel körbenőtte a város és régi kemencéje már nem alkalmas a kenyérsütésre, ezért néhány éve az udvaron építettek egy újat, amibe jeles alkalmakkor gyújtanak be. A tájház udvarán látható tárlaton pedig a vetéstől, az aratáson és őrlésen át, a sütésig lehet megfigyelni a gabona, illetve a kenyér útját.

Szent György napja, a jószágok kihajtásának ideje is egy jeles nap, ami régen a tavasz kezdetének is tartottak. Ehhez kapcsolódóan hirdette meg a Magyarországi Tájházak Szövetsége az idei tájházak napját, amihez csatlakozott a Konecsni György Művelődési Központ által működtetett majsai tájház. Az Ady utcai házban egy néprajzi minitárlatot is láthattak a betérők, akiknek Honti Dorka néprajzkutató, a Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársa mesélt a tárgyakról, melyek közül többet is Majsa környékén gyűjtöttek. A pásztorélet mindennapi tárgyai között látható volt egy dohánytartóként szolgáló kostökzacskó, jószágok megjelölésére használ billog és lábasok, bográcsok alátéte, az úgynevezett kutyagerinc is.