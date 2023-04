Alpakákkal gazdagodott a Kecskeméti Vadaskert

Két alpakával gazdagodott a Vadaskert. Tokovics Tamás igazgató elmondta: a szegedi állatkertből érkezett az egy éves hím és a nőstény alpaka. Az állatok külön vérvonalból származnak, így bíznak benne, hogy a jövőben utódok is születhetnek. Egyelőre a régi tevekifutóban laknak, ahol már a látogatók is megtekinthetik a kedves állatokat. A Vadaskert már régóta tervezte, hogy alpakákkal gyarapítsa az állatállományt, mely most sikerült. A létesítményben több új állat is született tavasszal, többek között három emu csibe. A Vadaskert külön húsvéti programmal is készül nagyszombatra, de az ünnep idején végig nyitva tartanak – számolt be a baon.hu portál.