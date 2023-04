A tárlatot ezúttal is a Helytörténeti és Faluvédő Egyesület rendezte, kapcsolódva a községi Civil Kulturális naphoz. Mészáros László, az egyesület elnöke elmondta, Bánfi Attila ötlete alapján szervezték meg a kiállítást, az egyesület helytörténeti gyűjteményében ugyanis nagyon sok Kádár-korból származó technikai eszköz található, ám ezeket még nem mutatták be a nagyközönségnek.

A kiállítást úgy állították össze, hogy korhű környezetben mutatják be a ma már ritkaságnak számító egykori technikai eszközöket. Berendeztek például egy nappalit, ahol a piros-fekete színű műbőr kanapén üldögélve nézhetik a látogatók a korabeli híradástechnikai és szórakoztató eszközöket, így a televíziót, diavetőt, orsós magnót, lemezjátszós rádiót. De a Rakéta és a Hajdú porszívó sem maradhatott ki a tárlatból.

Berendeztek egy Kádár-kori konyhát is, ahol többek között az akkor használatos melegszendvicssütő, Sokol rádió, hűtő, NDK-s robotgép, szovjet teamelegítő, kávéfőző, vízmelegítő is látható. A korabeli irodában kiállítottak egy iskolai számítógépet, elektromos írógépet, számológépet, géptávírót, stencilgépet is, amin egyébként a község első újságját is sokszorosították.

Mindezek mellett még több fajta híradástechnikai és szórakoztató eszközt – szalagos és kazettás magnókat, rádiókat, diavetítőket, iskolai számítógépet – is láthat a nagyközönség. A szervezők abban bíznak, hogy a tárlat sok érdeklődőt vonz majd. Az idősebbek nosztalgiázhatnak, a fiatalabbak pedig láthatják, hogyan élték hétköznapjaikat szüleik, nagyszüleik. A kiállításon a témával kapcsolatos korabeli filmeket is vetítenek majd. A tárlat június végégi látogatható.