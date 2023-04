Jótékonyság 13 perce

Jubileumi gálaműsorral segítették a rászoruló gyermekeket Kecskeméten – galériával, videóval

Mint minden évben, hétfő este is hatalmas érdeklődés mellett, telt házzal rendezte meg a Városi Szociális Közalapítvány (VSzK) a XXVIII. Gyermekek a gyermekekért jótékonysági gálát a nagyszínházban. Az idei alkalom még a szokásosnál is különlegesebb volt, mert amellett, hogy csodás produkciókat láthattak a rászoruló gyermekek a város oktatási intézményeinek növendékeitől, egyben a Városi Szociális Közalapítvány fennállásának 30. évfordulóját is megünnepelték az eseményen.

Horváth Péter Horváth Péter

Fotós: Bús Csaba

Megtöltötték a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház nagyszínházának nézőterét azok a rászoruló gyermekek és szüleik, akik a XVIII. Gyermekek a gyermekekért gála meghívottai voltak. A hétfői gálán, csakúgy, mint minden alkalommal, a város oktatási intézményeinek tanulói, növendékei kedveskedtek rendkívül gazdag műsorral azoknak a fiataloknak, akik helyzetükből eredően talán ritkábban jutnak színházi élményhez. Horváth Attiláné, a jubileumát ünneplő VSzK kuratóriumi elnöke elmondta, hogy minden eddiginél több intézmény jelentkezett produkciójával a jótékonysági eseményre. Horváth Attiláné az alapítvány a három évtizedes évfordulójával kapcsolatban kifejtette: annak idején nagyon szép és jó kezdeményezés volt az akkori városatyáktól az, hogy létrehozzanak egy olyan alapítványt, mely azokat a rászorulókat segíti, akik valamilyen jogszabály miatt nem jogosultak az önkormányzat szociális támogatására - így jelentősen kiszélesedhetett a segítségben részesülők köre. Eleinte csekély forrásokból gazdálkodtak, majd később nagyságrendekkel nagyobb költségvetésből sokkal több családon tudtak segíteni. Ehhez nagyban hozzájárult, hogy a Mercedes megvetette lábát a városban, az autógyár rendszeresen támogatja az alapítványt. A szervezet magára vállalta a szociális tüzifa vásárlását és elosztását is és különböző formában évente mintegy kétezer kecskeméti családot támogat. De mindig vannak rendkívüli események, amikor szintén segítséget nyújtanak - ilyen például a jégkár, tűzkár, vagy előfordult gázrobbanás is és minden esztendőben iskolakezdési segélyt hirdetnek meg. Az alapítvány tevékenysége nem csak segélyezésből áll. Minden évben számos rendezvényt tartanak, egyebek mellett az elsősök köszöntését, vagy a felnőtteknek és gyerekeknek szóló karácsonyi ünnepséget, illetve idősek napi programot szerveznek a rendőrséggel közösen. A gálaestre kecskeméti képzőművészek ajánlották fel igen értékes munkáikat, amit tombolán sorsoltak ki a szerencsések között. A műveket Ambrus Lajos, Harsányi Zsuzsanna, Takács Jolán, Bruncsák András és Angelo Minuti biztosította. A tombola bevételét, csakúgy, mint a jegyekből származó összeget a családok támogatására fordítja az alapítvány. A gálán felléptek a Fantasy Dance Company Tánc-Sport és Légtornász Egyesület, a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium, a a Kecskeméti Színjátszó Műhely, a Kecskeméti Katona József Gimnázium, a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium, a Kodály Iskola, az M. Bodon Pál iskola, a Vásárhelyi Pál Általános Iskola, a Fantasy Dance Company, a Zrínyi Ilona Általános Iskola és a Fallaway Tánc- és Szabadidős Egyesület növendékei.

Gálaműsorral segítették a rászoruló gyermekeket Fotók: Bús Csaba

A gálaműsor rendezője a kezdetektől Sirkó László, a Kecskeméti Nemzeti Színház örökös tagja. A színművész elmondta, hogy két hónapos próbafolyamat eredménye az egész estés gála, melynek első blokkját a háború ellen való tiltakozásnak szentelték. Az eseményen Horváth Attiláné köszöntőjében a segítés fontosságát hangsúlyozta, és édesapját idézve kiemelte: mindenki annyit ér, amennyit más javára tesz. Varga László nyugalmazott református lelkész, a közalapítvány első elnöke a kezdetekre emlékezett vissza. Szemereyné Pataki Klaudia polgármester megköszönte a VSzK munkatársainak azt, hogy a kecskeméti családoknak segítenek. Hangsúlyozta, hogy ha a gyerekek megtapasztalják az adományozás és a segítségnyújtás örömét, akkor az első jótett után törekedni fognak arra, hogy ismét átéljék a felemelő érzést, újra odanyújtsák támogató kezüket. A polgármester Bozsó János régi Kecskemét látképét ábrázoló festményével köszönte meg Horváth Attiláné és az alapítvány munkáját.



Ezek is érdekelhetik