Az egyik szervező elmondta, hogy Bácsalmáson többéves hagyománya van a szülői munkaközösségek által megvalósított jótékonysági rendezvényeknek. Előfordul, hogy egy esztendőben két alkalommal is tartanak ilyen eseményeket. A mostani rendezvény is nagyon sikeresnek mondható, hiszen több mint nyolcvan tálca süteményt és 11 tortát ajánlottak fel az amatőr cukrászok. Megközelítőleg 350 ezer forint bevétel keletkezett, s ezt az összeget fogják elosztani az osztályok között a kirándulások támogatására. Nagy népszerűségnek örvend a tortákra való licitálás is, hiszen ennek köszönhetően mintegy 78 ezer forinttal gyarapodhatott a kassza.

Az egyik licitre szánt torta készítője (jobbról) és a nyertese

Fotós: Juhász Jenő

A süteménnyel való jótékonykodást a bácsalmásiak örömmel fogadják, és nemes cselekedetnek tartják. Éppen ezért az ilyen eseményekhez való kapcsolódás és a bővebb információ érdekében három évvel ezelőtt létrehozták a Jótékonysági Sütizés – Bácsalmás nevű csoportot is a Facebookon. A szervezetnek már közel ezer tagja van.