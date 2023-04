A résztvevőket dr. Brúszel László, a Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány elnöke, valamint Tokovics Tamás, a vadaskert igazgatója és Zomboryné Polyák Irén igazgatóhelyettes tájékoztatta.

Brúszel László rögtön az elején kiemelte: nyolc éve, amikor átvették a létesítményt, évi 60 ezer látogatóval számolhattak, 2022-ben már 115 ezerrel. Nemcsak a látogatók száma nőtt, a fejlesztések száma is jelentős. Céljuk, hogy egy helyen mutassák be az őshonos állatokat. Emellett már öt földrész állatai láthatók, összesen mintegy 500 egyed lakik a vadaskertben. A létesítmény célul tűzte ki, hogy családbarát intézmény legyen, melyet már több szakmai cím elnyerése is fémjelez. Törekednek arra is, hogy egy találkozási pontként, közösségi térként gondoljanak rájuk az emberek.

Az elmúlt évek, a Covid, a háború rámutatott arra, milyen intézkedések szükségesek ahhoz, hogy nehéz gazdasági helyzetben is fenntartható legyen a három hektáron elterülő létesítmény. Nem utolsó sorban a helyi identitást is szeretnék erősíteni, a 115 ezres látogatottsággal mára már a régió legnagyobb közgyűjteményének számítanak.

Tokovics Tamás hozzátette: a látványos fejlődés nagyban köszönhető az elkötelezett munkatársaknak is, akik télen-nyáron odaadóan gondozzák az állatokat. A látható állatok mellet évente mintegy hétszázat meg is mentenek, elismert madárkórházként is működnek. Teszik mindezt úgy, hogy az ország nagy állatkertjeivel ellentétben ők nem kapnak állami támogatást. A jövőben szeretnék továbbfejleszteni az intézményt, újabb karámokkal, állatokkal. Jelenleg is több új állat látható, köztük a két alpaka, a két vidra és a napokban született kiskecskék, és hamarosan a kisemukat is kiengedik.

A beszédek után közösen jártak körbe a vadaskertet. A programon részt vett több önkormányzati képviselő, prof. dr. Sztachó-Pekáry István alpolgármester, valamint dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő.