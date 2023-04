– A rendezvényünket második alkalommal hívtuk életre. A célunk a japán kultúra és harcművészetek bemutatása volt. Ezért a judo, a karate, az aikido és a szamuráj kardforgatás mellett számos más japán harcművészeti ág is bemutatkozott. A hunyadivárosi Járvás Istvánné Sportcsarnokba az ország tíz klubjából érkeztek sportolók, akik mellett tizenhat kiállító színesítette a rendezvényünket. Olyan japán és magyar díszvendég mesterek is tiszteletüket tették, mint Suzuki Kimiyoshi, Shimizu Nana és Kaida Ken. A közönség sok élménnyel gazdagodott, bízunk benne, hogy a következő években is találkozhatunk e japán nap keretein belül – tette hozzá.

Az egész napos rendezvényen a kiállítók között jelen volt kardkovács, origamizó, japán kalligráfus, bonsai-, sushi- vagy kardállvány készítő is. A harcművészeti bemutatók mellett japán könyvbemutatón is részt vehettek a látogatók, valamint japán énekek és a japán nyelv elsajátítására is lehetőséget adtak.

A nagyszabású programra nagyon sokan kilátogattak, többen külföldről is érkeztek. Jelenleg ez a rendezvény az ország egyik legnagyobb japán napja. Otaka Masato, Japán magyarországi nagykövete külön gratulált a kiváló rendezéshez, szervezéshez.