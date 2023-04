A világjárvány, majd a művelődési központ felújítása miatt elmaradtak a hagyományos évzáró fellépéseik is. Bozóki János karnagy vezetésével azonban már javában próbál az együttes a fellépésre, amit április 22-én, 15 órakor lesz a Konecsni György Művelődési Központban. Mint a karnagy elmondta: jelentős változások történtek a zenekarban, sok fiatalnak a mostani lesz az első koncertje, de akadnak olyan tagok is, akikkel már több mint három évtizede zenélnek együtt. A koncerten a komolyzenei számok mellett indulók és könnyűzenei slágereket is játszanak a fúvósok, akiknek a zenés ébresztője sem marad el május 1-jén Kiskunmajsán.