A tehetség csak akkor bontakozhat ki, ha van rá mód és lehetőség. A kecskeméti TST táncstúdió fiatal tehetségeinek az elmúlt években már számos alkalmuk nyílt arra, hogy megmutassák, mire is képesek a színpadon. Egyéniben és szólóban is minden alkalommal lenyűgözik a zsűrit. A hazai versenyekre való kijutást még tudják finanszírozni a családok, de most külföldön mutathatnák meg, mennyire tehetségesek.

A TST New Generation 2 formációja méltán kitűnik a táncosok közül. Az elmúlt néhány évben, a járványhelyzet alatt sajnos sok táncos lemorzsolódott országszerte a tánciskolákban, így a TST-nél is. A New Generation 2 tagjai azonban kitartottak, sőt összetartottak, egymásra hangolódtak, és olyan magas szintre emelték közös munkájukat, melyet versenyeredményeik is sorra igazolnak. Produkcióikban látványosan érzékelhető a tánc iránti szeretetük, alázatuk és az egymásra figyelésük.

– Nagyon büszke vagyok a New Generation 2-re. Úgy érzem most semmi sem állíthatja meg őket. Tavaly a Dance Univerzum országos versenyen első helyezést értek el, és idén is már megnyertek mindent, amin csak elindultak. Most pedig 2. helyen, de profi Junior kategóriában kvalifikálták magukat a világbajnokságra! Közülük ketten szólóban is táncolnak, a hétéves Duka Viki manó szólóban első helyezettként jutott ki a VB-re

– hangsúlyozta Váczi Niki, a TST táncstúdió vezetője.

A New Generation 2 tagjai – Duka Viki, Molnár Lilla, Molnár Hanna, Szikszai Csenge, Varga Lénárd és Vörös Lara – a 7-13 éves korosztályt képviselik. Keményen edzenek, most a közelgő VB előtt már naponta.

– Május közepén rendezik meg a világbajnokságot. A megmérettetés azonban sok pénzbe kerül, melyet a családok nem tudnak megfinanszírozni, ráadásul van, ahol két gyermekről is szó van. Éppen ezért szponzorokat keresünk. Úgy gondolom, méltán jó hírét visszük a városnak, ezért érdemes a fiatalokat támogatni. Nem nagy összegről van szó, de a családoknak ez is megterhelő. Míg 2019-ben egy 30 fős csapatot sikerült kijuttatni a támogatások jóvoltából, most mindössze hat tehetségről van szó, néhány száz ezer forintból megvalósulhatna a kiutazásunk, és az ott tartózkodásunk – jegyezte meg Váczi Niki, majd további részleteket osztott meg.

– A csapat nagyon ütős és esélyes. Ráadásul a hazai selejtezőn nem is gyerekek kategóriában, hanem a juniorban, nagy tinidzsérek között kellett bizonyítaniuk. Arról nem is szólva, hogy nem amatőr, hanem profi kategóriában indultak. Nagyon büszke vagyok rájuk, maximálisan bízom benne, hogy megkapjuk a támogatásokat, és sikerül kijutnunk a világbajnokságra. Óriási motivációt adna ez számukra, ők pedig a maguk összetartásával, alázatával és életszeretetével hihetetlen példaképei a kortársaiknak. Az iskolai tanulmányaik mellett is kőkeményen edzenek, van céljuk, motivációjuk, mely átlengi a teljes valójukat. Öröm velük együtt dolgozni és látom, hogy társaik mennyire felnéznek rájuk a kitartásukért, a jól megérdemelt sikereikért. Erre pedig most ebben az egyébként is nehéz, leterhelt mindennapokban óriási szüksége van minden fiatalnak – tette hozzá Váczi Niki.

A TST táncstúdió képviseletében már kétszer jártak kecskeméti táncosok a világbajnokságon, utoljára 2019-ben. A covid idején erre nem volt lehetőség.

– Emlékszem mennyire büszkén vitték a magyar zászlót 2019-ben a táncosaim. Nagyon bízom benne, hogy a New Generation 2 tagjainak is megadatik mindez – mondta végül a tánciskola vezetője.