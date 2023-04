A rendezvényen a Kézművesség 1000 éve és jövője a Kárpát-medencében rendezvény-sorozathoz kapcsolódón tartották meg a XX. Magyar Kézműves Remek pályázatának díjátadó ünnepségét. A pályázatra összesen 93 terméket neveztek az alkotók, ezek közül kétkörös zsűrizést követően 48 alkotás nyert elismerő címet. A rendezvényt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezte.

Ifj. Polyák Imrét jól ismerik Kecskeméten és a környéken, édesapjától – aki szintén ismert iparos volt – leste el a szakma fogásait. A mostani versenyre három késsel nevezett: az egyik egy zsidóbicska, a másik egy halasbicska, míg a harmadik egy szalonnázókés volt. Ezeket értékelték a döntnökök elismeréssel.

– Az egyedi kés, bicska annak ellenére nem megy ki a divatból, hogy a kés gyártása nagyipari szinten folyik évtizedek óta.

Egyedi faragású eszközt éppúgy rendelnek az orvosok, mint például a vadászok – mesélte ifj. Polyák Imre. Nagyon sok olyan visszatérő kuncsaftja van, aki élezni, javítani viszi hozzá akár a nagyapja 100 éves bicskáját is, vagy esetleg új pengét kér bele.

A szakma jövőjével kapcsolatban elmondta: sajnos évtizedekkel ezelőtt megszűnt a hivatalos képzés. Ettől függetlenül a késes szakemberek nem tűntek el, utánpótlás is akad. Azonban tudni kell, ahogy a paraszti életmód egyre szűkül, ezt a folyamatot követi az ő hivatása is. Mint megtudtuk, a nagyobb vásárokon vagy a gazdanapokon lehet találkozni a kecskeméti népi iparművésszel. A szakember elmondta, hogy a kés alapanyaga acél, de ennek tartalmazni kell molibdént, wolframot, vanádiumot is néhány százalékban ahhoz, hogy igazán jó kést készíthessenek. Kérdésünkre, hogy mennyi kést készített életében, elmondta, hogy nem számolta sosem, de becslése szerint tízezres nagyságrendű lehet ez a szám.