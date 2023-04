A locsolkodóknak szánt húsvéti csokoládét vásárlók ízlése igen változó. Az idősebb korosztály főként a nagyobb csokifigurákat – a nagy piros tojást, a nagy nyuszit – választja az unokáknak. Egyre jellemzőbb az is, hogy inkább a jobb minőségű csokit vásárolják. A fiatalabb korosztály a kisebb, de különleges csokikat választja. A reklámokból ismert népszerű márkák mindig a legkelendőbbek. Nagyon sokat számít azonban a csokoládé csomagolása, a mutatós, különleges külső – sorolta tapasztalatait Mészáros Szilvia, aki azt is hozzátette, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben sem érezhető a vásárlási kedv csökkenése. Tapasztalatai szerint, ilyenkor ünnepek idején az emberek szívesen ajándékoznak csokit egymásnak.

Azt is megfigyelte már, hogy a felnőtt férfiaknak inkább étcsokoládét, a gyerekeknek pedig tejcsokoládét visznek. Ma már nagyon gyakori azt is, hogy nem csak a kisfiúknak, de a kislányoknak is ajándékoznak húsvétkor csokifigurákat. Ez köszönhető annak is, hogy hazánkban is egyre népszerűbb szokás a húsvéti tojáskeresés és ebbe minden gyermeket bevonnak.

Mészáros Szilviától azt is megtudtuk, hogy mivel egyre több az allergiás gyermek, a csokiválasztásnál erre is oda kell figyelni.

Bár nagyon kevesen, de szerencsére vannak már olyan gyártók, akik készítenek húsvétra vegán és diabetikus csokoládéfigurákat is. Bevett szokás az is, hogy a férfi locsolkodóknak alkoholos csokoládét ajándékoznak. A felnőtteknek nem feltétlenül választanak húsvéti figurát, az lehet akár táblás vagy bonbon formájú is.

A csokibolt vezetőjét arról is kérdeztük, hogy általában mekkora értékben vásárolnak náluk. Elmondta, hogy akik hozzájuk érkeznek, azok valamilyen különleges és minőségi csokoládét keresnek, és átlagosan 2-3 ezer forint között szánnak egy ajándékra. Ezt attól is függ, hogy a csoki mellé még adnak-e pénzt is ajándékba a locsolkodóknak. Ha nem, akkor ettől többet is szívesen áldoznak édességre.

Gyakori szokás napjainkban az is, hogy a kislányok az óvodába és az iskolába is visznek apróbb csokifigurákat ajándékba locsolkodó társaiknak – tudtuk meg Mészáros Szilviától, aki arról is beszélt, hogy húsvéttól függetlenül is népszerű ajándék a csokoládé, amit minden családi eseményre, ünnepre, hálából is szívesen ajándékoznak az emberek egymásnak.

Hogyan kapcsolódik a nyuszi a húsvéthoz?

A tojás, ahogy a nyúl is, már az ókor óta a termékenység szimbóluma, mivel a nyulak nagyon sok utódot nevelnek fel, a tavaszi nap-éj egyenlőség idején a föld megnövekvő termékenysége jelképének tartották őket. Néhány forrás szerint azonban egy félreértés kapcsán került a húsvéti ünnepkör jelképei közé a nyuszi. Egyes német területeken ugyanis gyöngytyúkot ajándékoztak egymásnak az emberek, annak tojásaival együtt. A gyöngytyúk német neve Haselhuhn, rövidebben Hasel. A nyúl németül pedig Hase.

Egy másik monda szerint egy kislány egyszer az Ostara vagy Ēostre nevű istenséghez imádkozott, aki a tavasz és termékenység istennője a germán mitológiában. Azt kérte tőle, hogy mentsen meg egy haldokló madarat, mire az istennő úgy tett eleget a kérésnek, hogy mezei nyúllá változtatta az állatot. Ugyanakkor azt is megígérte a kislánynak, hogy a nyuszi minden évben visszatér, és színes tojásokat tojik a fűbe, ahol a jó gyerekek megtalálhatják.

Az ehető húsvéti nyúl a 19. század környékén jelent meg, először német földön, majd onnan terjedt el szerte a világban, bár akkoriban ezek még tésztából és cukorból készültek.

Azt nem lehet tudni, hogy pontosan ki készített először csoki nyuszit húsvétra, de Münchenben láthatók 1890-ből származó csokinyuszi-csomagolások, és egy bizonyos Robert L. Strohecker nagyjából ugyanekkor készített Pennsylvania államban egy másfél méteres csokinyúl-szobrot, amelyet az üzletében állított ki húsvéti reklámként. Az 1920-as évekre kezdett igazán népszerűvé válni az új húsvéti édesség, ami eleinte tömör csokiból készült.