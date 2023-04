− Sárkányölő Szent György lovag, a 14 segítő szent egyike, a keresztény bátorság jelképe, a rossz, a bűn minden formájának üldözője és legyőzője a történelem során joggal vált a rendőrök védőszentjévé. Szellemisége mostanáig is kettős erővel kötelezi pártfogoltjait: rendőreink szent példáihoz híven mindmáig a szolgálat és a védelem oltárán végzik hivatásukat. Azt mondják, minden élet teljes a maga nemében, de igazán teljessé csak azoké válhat, akik nemcsak a sors parancsa szerint élnek, hanem maguk is sokat tesznek földi küldetésük kiteljesítéséért. Önök azok közé az emberek közé tartoznak, akik hűek hitükhöz, közösségükhöz, hazájukhoz. Hűek hozzá, hiszen megfogadták, hogy akár életük kockáztatása árán is teljesítik kötelességüket. Ez az egyik legnagyobb felajánlás, amit egy magyar ember adhat hazájának − fogalmazott Csubákné Besesek Andrea.

A Bajai Rendőrkapitányság munkatársai a szertartást követően lehetőséget biztosítottak a gyerekek részére, hogy közelebbről is szemügyre vegyék a rendőrautót, rendőrmotort. A gyermekek apró ajándékokat is kaptak a rendfenntartóktól.