Hatalmas külterület tartozik Halashoz, mintegy négyezer ember él tanyán, akiknek egy része naponta veszi igénybe a tanyagondnokok szolgáltatásait, a feladatuk rendkívül sokrétű, változatos és összetett.

– Az egyszerű napi bevásárlástól a gyógyszerek kiváltásán az ebéd eljuttatásán át az idős, önállóan közlekedni nem tudó rászoruló emberek orvoshoz juttatásáig rengeteg feladatuk van – mondta Fülöp Róbert polgármester, aki az elmúlt évek tapasztalataira hagyatkozva úgy fogalmazott, hogy a tanyagondnokok munkáját nagy örömmel veszik a külterületeken élők és szívesen veszik igénybe a rászorulók.

A városvezető elmondta azt is, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központhoz tartozó tanyagondnoki szolgálat nagyon régi gépjárműparkkal rendelkezik, a meglévő járművei többsége húsz évnél öregebb, megérettek a cserére.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ elmúlt évi költségvetését sikerült annyi maradvánnyal zárni, hogy megnyílt az esély az egyik öreg jármű cseréjére. A költségvetés vizsgálata során azonban arra jutottak a város és a szolgáltató vezetői, hogy a tanyagondnoki szolgálatok finanszírozása van olyan mértékű, hogy akár egy újabb, negyedik szolgálatot is be tudna indítani. Így végül az autócsere helyett abban maradtak, hogy megtartják az idősebb autókat is, és a mintegy hatmillió forintért vásárolt új szolgálati autó a hamarosan induló, negyedik tanyaszolgálatot fogja segíteni. Ezzel tovább támogatva a külterületen élő idős és hátrányos helyzetben élő lakosságot, segítve az ő mindennapjaikat.