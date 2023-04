A fotópályázat mára országos méretűvé nőtte ki magát, Magyarország számos településéről érkeztek munkák. Idén 50 fotós 251 alkotását értékelte a zsűri, ezekből pedig 38-at válogattak be a kiállítás anyagába, a képeket ezúttal is vándorkiállítás keretében tárják a szélesebb közönség elé. Kiskunhalas előtt Baján, Kalocsán és Kecskeméten is bemutatták a tárlatot.

A kiállítás képei a munka világának különböző mozzanatait és pillanatait mutatják be. A fotópályázat célja, hogy az országban tevékenykedő kereskedők, ipari vállalkozások, szolgáltatók, kézművesek tevékenységét, termékeit művészi módon jelenítse meg.