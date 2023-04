A bokrétaünnep az építők és az építtetők közös ünnepe, amelyet az épület tartószerkezetének elkészültekor szoktak megtartani. A bokrétaünnep eredete egészen a 14. századig nyúlik vissza, az egyes fontosabb munkafázisok után ünnepélyes összejöveteleket szoktak megtartani. A hagyományok szerint az épület legmagasabb pontjára bokrétafát állítanak, vagy bokrétacsokrot helyeznek el. Így történt ez szerda délelőtt a Mélykúton, a városközpontban épülő sport- és kulturális komplexum beruházásánál is, ahol mielőtt a bokrétacsokrot elhelyezték volna, Bolvári János mélykúti esperes, plébános megáldotta azt.

– Jelenleg Magyarországon a vidéki, hasonló méretű települések közül a legnagyobb kulturális és sportberuházás a mélykúti

– hangoztatta Bányai Gábor kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője, aki szerint azonban hamarosan komoly feladat vár a mélykútiakra, amire már most készülni kell.

– Életet kell majd lehelni a falak közé. Ide kell hozni az embereket, rendezvényeket kell szervezni, legyen az sport, kulturális, vagy bármilyen más esemény – tette hozzá a politikus, aki azt kívánta a város vezetőinek, hogy „töltsék meg minél gyakrabban a helyiek és a környékbeliek Bács-Kiskun vármegye gyöngyszemét, a mélykúti kulturális és sportközpontot”.

Kovács Tamás polgármester arra emlékeztetett, hogy a városvezetés részéről először 2017-ben fogalmazódott meg a gondolat, hogy Mélykút városközpont rekonstrukciójának részeként az önkormányzat az energetikailag és szerkezetileg is elavult kultúrház és sportcsarnok helyén szeretné megvalósítani a beruházást. A meglévő épület már nem tudta kielégíteni a csapatsportok, valamint a kulturális programok iránti egyre növekvő lakossági igényeket, továbbá a városi általános iskolában sikeresen működő csapatsport sikerei is azt az igényt erősítették, hogy akár nagyobb, országos versenyek lebonyolítására is alkalmas, korszerű sportcsarnokra, valamint egy modern, 21. századi közösségi térre van szüksége a városnak.