Kostka arról nevezetes, hogy kimagasló eredménnyel termesztette a sárfehér szőlőt. Egyedi eljárásának köszönhetően az 1900-as évek eleje óta világrekordnak számító, holdanként 263 mázsás átlaghozamot ért el 38 holdas birtokán. Csontváry Kostka Lászlónak a rézmészpor növényvédelmi felhasználásban is úttörő szerepe volt, művelési technikája és trágyázási módja eredményezte a rekordhozamot.

Avatóbeszédében dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat alelnöke kifejtette, hogy a szőlő és a bor ténylegesen és szimbolikájában is évezredek óta szorosan összeforrott az emberiség történetével. A 19-20. század a magyar szőlőtermesztés kiemelkedő időszaka, amikor országosan is meghatározó fajtákat nemesítettek a szőlészek. Akkor nagyon komoly gazdasági alapot jelentett a térségnek a szőlőtermesztés és a borkészítés, hiszen a korabeli Magyarország legnagyobb szőlőterületei Kecskeméten és környékén voltak megtalálhatók. Például ennek bevételeiből építették a kecskeméti színházat is. Hangsúlyozta: az utókornak őriznie kell azok emlékét, akik a szőlőnemesítésben részt vettek, köztük Kostka Lászlóét is.

Balanyi Károly képzőművész, a portré alkotója visszaemlékezett arra, hogy személyesen találkozott Kostka lányaival, akik Izsák környékén éltek.

A Farkas-testvérek − Farkas P. József Wojtyla alapító, Farkas Pál és Farkas Ildikó − nevében Farkas Pál átadta a tűzzománc portré másolatát Kapás Zoltánnénak, az izsáki iskola intézményvezetőjének. Mint elérzékenyülten fogalmazott, első tanítójuk emlékére, aki a felsővárosi általános iskolában az 1956-os forradalom kitörésének idején tyúkanyóként óvta őket.

A résztvevők megkoszorúzták az újonnan állított tűzzománc portrét, amit ezt követően Bajkó Zoltán izsáki plébános áldott meg.