Jótékonysági gála

Mint minden évben, hétfő este is hatalmas érdeklődés mellett, telt házzal rendezte meg a Városi Szociális Közalapítvány a 28. Gyermekek a gyermekekért jótékonysági gálát a nagyszínházban. Az idei alkalom még a szokásosnál is különlegesebb volt, mert amellett, hogy csodás produkciókat láthattak a rászoruló gyermekek a város oktatási intézményeinek növendékeitől, egyben a Városi Szociális Közalapítvány fennállásának 30. évfordulóját is megünnepelték az eseményen. A gálaestre kecskeméti képzőművészek ajánlották fel igen értékes munkáikat, amit tombolán sorsoltak ki a szerencsések között. A műveket Ambrus Lajos, Harsányi Zsuzsanna, Takács Jolán, Bruncsák András és Angelo Minuti biztosította. A tombola bevételét, csakúgy, mint a jegyekből származó összeget a családok támogatására fordítja az alapítvány.