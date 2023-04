A könyvtárban mutatták be a Mélymerülés nevű utcalap új számát

A kecskeméti Mélymerülés nevű utcalap szerkesztői, alkotói és kiadója a folyóirat idei első számának megjelenésével most egy olyan családnak szeretnének segíteni, akik az elmúlt négy évben veszítették el két kisfiúkat és most is nagyon nehéz helyzetben vannak. A Mélymerülés utcalap egy nem mindennapi művészeti folyóirat. Hiszen a 2019-es alapításkor az alapítótagok célul tűzték ki, hogy lehetőséget biztosítanak a kecskeméti elismert és még a pályájuk elején járó művészek bemutatkozására, emellett pedig a mélyszegénységben élőket segítik az eladott példányok befolyt összegéből. A megújult arculattal most megjelent, 16 oldalas lapszám 19 szerző 33 művét és alkotását tartalmazza. A lap a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárban, a Kecskeméti Katona József Színházban, a Koch Borházban és a Védőháló Adományboltban, valamint a vedohalo.hu honlap webáruházában is megvásárolható.